el tabaco, la obesidad y la contaminación están detrás

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebrará el próximo día 4, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado este jueves un informe elaborado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) con datos de 185 países, en el que se pronostican más de 35 millones de nuevos casos de cáncer para el año 2050 a nivel global, un aumento del 77% respecto a los 20 millones de casos contabilizados en 2022. El envejecimiento de la población, y su crecimiento, así como el tabaco, el alcohol, la obesidad y la contaminación del aire son «factores clave» que los especialistas sitúan detrás del rápido crecimiento augurado.

Además, la OMS espera que los países con un nivel de desarrollo alto experimenten el mayor aumento absoluto en la incidencia, con 4,8 millones de nuevos casos adicionales pronosticados para 2050 en comparación con las estimaciones de 2022. Sin embargo, el aumento proporcional de la incidencia es mayor en los países con escaso nivel de desarrollo, donde sube un 142%, y en los países de desarrollo medio, donde se espera un crecimiento del 99%. Se prevé que la mortalidad por cáncer en estos países casi se duplique para 2050.

«El impacto de este aumento no se sentirá de manera uniforme en países con diferentes niveles de desarrollo. Aquellos que tienen menos recursos para gestionar los casos de cáncer serán los más afectados por la carga mundial del cáncer», ha afirmado el doctor Freddie Bray, jefe de la Subdivisión de Vigilancia del Cáncer de la IARC. «A pesar de los avances que se han logrado en la detección temprana del cáncer y en el tratamiento y atención de los pacientes con cáncer, existen disparidades significativas en los resultados del tratamiento del cáncer no solo entre las regiones de altos y bajos ingresos del mundo, sino también dentro de los países. El lugar donde vive alguien no debe determinar si vive o no. Existen herramientas para permitir a los gobiernos priorizar la atención del cáncer y garantizar que todos tengan acceso a servicios asequibles y de calidad. No se trata solo de una cuestión de recursos, sino de voluntad política», ha agregado el doctor Cary Adams, director de la UICC (Unión para el Control Internacional del Cáncer), en una nota de prensa publicada este jueves por la OMS.

Por ejemplo, para el cáncer de mama, en países con un nivel de desarrollo muy alto, la OMS prevé que a una de cada 12 mujeres se le diagnosticará cáncer de mama a lo largo de su vida, y que una de cada 71 morirá a causa de esta enfermedad. Por el contrario, en países con un nivel de desarrollo bajo, si bien solo una de cada 27 mujeres es diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida, una de cada 48 mujeres muere.

Las mujeres que viven en países con menos recursos tienen un 50 por ciento menos de probabilidades de ser diagnosticadas de cáncer de mama que las de países de mayor renta, «y, sin embargo, corren un riesgo mucho mayor de morir de la enfermedad debido al diagnóstico tardío y al acceso inadecuado a un tratamiento de calidad«, ha explicado la doctora Isabelle Soerjomataram, jefa adjunta de la Subdivisión de Vigilancia del Cáncer del IARC.

En declaraciones a SMC España, el investigador de la Unidad de Epidemiología del Cáncer y Ambiental del Centro Nacional de Epidemiología, Pablo Fernández Navarro, ha manifestado que «estos indicadores aportan información muy relevante para la planificación de actividades preventivas y evaluadoras que puedan lograr una disminución de la mortalidad o la incidencia o mejorar la asistencia sanitaria».

Desigualdad en financiación

La OMS también ha publicado este jueves los resultados de una encuesta realizada en 115 países que muestran que la mayoría de los territorios no financian adecuadamente los servicios prioritarios de atención oncológica y paliativa como parte de la cobertura sanitaria universal.

Las estimaciones de la IARC – organismo de referencia que se basa «en las mejores fuentes de datos disponibles en los países en 2022»- destacan la creciente carga del cáncer, el impacto desproporcionado en las poblaciones desatendidas y la necesidad urgente de abordar las desigualdades en materia de cáncer en todo el mundo.

La encuesta mundial de la OMS sobre la cobertura universal de salud y el cáncer muestra que solo el 39% de los países participantes cubrieron los aspectos básicos del manejo del cáncer como parte de sus servicios de salud básicos financiados para todos los ciudadanos, los llamados «paquetes de prestaciones sanitarias». Además, continúa el comunicado, solo el 28% de los países participantes cubrieron adicionalmente la atención a personas que requieren cuidados paliativos, incluido el alivio del dolor en general, y no solo los relacionados con el cáncer.

Eduard Teixidor, médico del Instituto Catalán de Oncología y en el Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta, ha agregado a SMC España que «la situación actual ya representa un problema global; no obstante, con esta dinámica, es inevitable que se intensifique exponencialmente más pronto que tarde. Es nuestra responsabilidad, como sociedad, enfrentar este desafío mediante la implementación de medidas globales de prevención y la mejora de la coste-eficacia de nuestros tratamientos».

Según las estimaciones de la OMS, en 2022 se detectaron 20 millones de casos nuevos de cáncer y 9,7 millones de personas murieron por esta enfermedad. El número estimado de personas que seguían vivas cinco años después del diagnóstico de cáncer era de 53,5 millones. Aproximadamente, 1 de cada 5 personas desarrolla cáncer a lo largo de su vida, y 1 de cada 9 hombres y 1 de cada 12 mujeres muere a causa de la enfermedad.

Los tipos de cáncer más frecuentes

Las nuevas estimaciones del Observatorio Mundial del Cáncer de la IARC -con datos de 185 países y 36 cánceres- muestran que diez tipos de cáncer en conjunto representaron alrededor de dos tercios de los nuevos casos y muertes a nivel mundial en 2022.

Incidencia a nivel global por tipos de cáncer en hombres y mujeres, según datos de la OMS de 2022. OMS

El cáncer de pulmón fue el cáncer más frecuente en todo el mundo, con 2,5 millones de casos nuevos, que representan el 12,4% del total de casos nuevos. El cáncer de mama femenino ocupó el segundo lugar (con 2,3 millones de casos, 11,6%), seguido del cáncer colorrectal (1,9 millones de casos, 9,6%), el cáncer de próstata (1,5 millones de casos, 7,3%) y el cáncer de estómago (970.000 casos, 4,9%).

«Para España, concretamente, se observa que ha habido un aumento en algunas tasas de incidencia como la de mama y una disminución en otras como en el caso de próstata respecto a 2020. Habrá que analizar en profundidad las variaciones regionales y temporales de estos indicadores, que seguro contribuirán a la vigilancia y el control del cáncer en la población», ha detallado Fernández Navarro, del CNE.

Por mortalidad, el cáncer de pulmón fue la principal causa de muerte por cáncer (1,8 millones de muertes y el 18,7% del total de muertes por cáncer), seguido del cáncer colorrectal (900.000 muertes, 9,3%), el cáncer de hígado (760.000 muertes, 7,8%), el cáncer de mama (670 000 muertes, 6,9%) y cáncer de estómago (660.000 muertes, 6,8%). «El resurgimiento del cáncer de pulmón como el cáncer más común probablemente esté relacionado con el consumo persistente de tabaco en Asia», apunta la OMS. Para las mujeres, el cáncer más comúnmente diagnosticado y la principal causa de muerte por cáncer fue el de mama, mientras que para los hombres fue el de pulmón.