Empleados de comercio: Se confirmaron las nuevas escalas salariales con el aumento de febrero

La Federación de Empleados de Comercio (FAECYS) confirmó las nuevas escalas salariales de la actividad tras acordar un incremento de sueldo del 17,6% a partir del 1 de febrero, en todas las categorías de convenio.

El acuerdo fue firmado el pasado jueves por el gremio que conduce Armando Cavalieri, Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca).

Como infomó Mundo Gremial, lo pactado establece un salario inicial de $ 658.000 con presentismo.

Las partes fijaron una nueva instancia de revisión para marzo próximo.

Paritarias Comercio: Escalas salariales Febrero 2024 (sin presentismo)

Maestranza

Categoría A: Básico $ 441.108,34 + No remunerativo $ 165.856,74 = $ 606.965,08

Categoría B: Básico $ 442.385,31+ No remunerativo $ 166.336,88 = $ 608.722,18

Categoría C: Básico $ 446.859,16 + No remunerativo $ 168.019,05 = $ 614.878,22

Administración

Categoría A: Básico $ 445.901,45+ No remunerativo$ 167.658,94 = $ 613.560,39

Categoria B: Básico $ 447.820,26 +No remunerativo $ 168.380,42 = $ 616.200,68

Categoría C: Básico $ 449.736,84 + No remunerativo $ 169.101,05 = $ 618.837,88

Categoría D: Básico $ 455.489,91+No remunerativo $ 171.264,20 = $ 626.754,11

Categoria E: Básico $ 460.283,01+ No remunerativo $ 173.066,42 = $ 633.349,43

Categoría F: Básico $ 467.314,17+ No remunerativo $ 175.710,13 = $ 643.024,30

Cajeros

Categoría A: Básico $ 447.498,78+ No remunerativo $ 168.259,54 = $ 615.758,31

Categoría B: Básico $ 449.736,84+ No remunerativo $ 169.101,05 = $ 618.837,88

Categoría C: Básico $ 452.613,38+ No remunerativo $ 170.182,63 = $ 622.796,00

Personal auxiliar

Categoría A: Básico $ 447.498,78+No remunerativo $ 168.259,54 = $ 615.758,31

Categoría B: Básico $ 450.694,57+No remunerativo $ 169.461,15 = $ 620.155,70

Categoría C: Básico $ 461.241,86+ No remunerativo $ 173.426,94 = $ 634.668,80

Auxiliar especializado

Categoría A: Básico $ 451.335,28+ No remunerativo $ 169.702,07 = $ 621.037,35

Categoria B: Básico $ 457.087,23+ No remunerativo $ 171.864,80 = $ 628.952,03

Vendedor

Categoría A: Básico $ 447.498,78+ No remunerativo $ 168.259,54 = $ 615.758,31

Categoría B: Básico $ 457.088,35+ No remunerativo $ 171.865,22 = $ 628.953,58

Categoria C: Básico $ 460.283,01+ No remunerativo $ 173.066,42 = $ 633.349,43

Categoría D: Básico $ 467.314,17+ No remunerativo $ 175.710,13 = $ 643.024,30