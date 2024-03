Encuesta: el 80 % evalúa como mala la situación económica pero Milei conserva imagen positiva

El gobierno de Javier Milei cumple esta semana sus primeros 100 días de gestión presidencial. En más de tres meses, la conducción política de la Argentina dio un giro de 180 grados con la puesta en marcha de una política económica de shock con el objetivo de lograr el déficit cero y un ajuste que impactó de lleno en las clases medias y bajas. Y aún así, el libertario todavía conserva un 43 por ciento de imagen positiva.

Así surge de la encuesta realizada por la consultora Atlas Intel entre el 15 y el 18 de marzo a partir de 2.238 casos cuyas respuestas fueron recolectadas de modo digital. De acuerdo a los resultados a los que accedió PERFIL, un 47,7 por ciento aprueba la gestión al tiempo que la desaprobación es apenas menor, del 47,6%. Hay un porcentaje del 4,6 que no supo qué responder ante la pregunta.

El estudio nacional, que cuenta con un margen de error de +/- 2 puntos y un nivel de confianza del 95%, arrojó también que un 45,1% evalúa como «malo o muy malo» el gobierno, mientras que para un 43,5% es «excelente o bueno». En el medio, un 10,5% de las personas consultadas catalogó como «regular» la performance expuesta por la gestión libertaria en los primeros 100 días.

Cómo es el accionar de Milei en los diferentes temas.

Para analizar qué hay detrás de esas concepciones, Atlas Intel le preguntó a sus encuestados cómo evalúa la actuación del gobierno en diferentes áreas, y solo tres arrojaron diferencial positivo. Se trata de «transparencia y lucha contra la corrupción», cuyo desempeño para el 42% de los encuestados es excelente, para el 9% es bueno, para un 8% es regular o malo y para un 41% es pésimo. Le sigue «gestión económica y responsabilidad fiscal», con una actuación gubernamental considerada excelente por el 38 por ciento; buena por el 11%, regular o mala por el 10% y pésima por el 41%.

En materia de «relaciones exteriores», un 36% calificó como excelente el accionar oficial, un 12 como bueno, un 11% como regular o malo y un 41 como pésimo. En el caso de la agricultura, el diferencial arrojó 0, producto de que un 20 por ciento asegura que la gestión es excelente, un 20 la califica como buena, un 20 por ciento dijo que es regular, un 8 por ciento que es mala y un 32% que es pésima.

Seguridad pública, empleo, políticas sociales y reducción de la pobreza, el balance también es negativo y llega a los 13 puntos, al igual que con educación y cultura. Las valoraciones son negativas también en materia de obras públicas, salud, turismo y medio ambiente.

Los encuestadores también le preguntaron a los encuestados cómo ven a Milei en las diferentes áreas, comparado a la performance de Alberto Fernández, ex presidente. Y, en esa línea, una mayoría opinó que el gobierno libertario tiene mejor actuación en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, en la gestión económica y la responsabilidad fiscal, en materia de relaciones exteriores, agricultura y seguridad pública.

A Fernández le valoran un reducido pero mejor manejo de la educación y la cultura, del empleo y las políticas sociales y de reducción de la pobreza, de salud, obras públicas, medio ambiente y turismo.

La imagen de los principales políticos

Por otro lado, el trabajo ahondó sobre la imagen de los principales dirigentes políticos, con Milei a la cabeza.

El presidente obtuvo 47 por ciento de imagen positiva, con un 51% de rechazo (-4% de diferencial). Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, logró 30 puntos de imagen positiva, un 13 por ciento expresó no saber cómo lo considera y un 57 por ciento respondió que tiene una imagen negativa del mandatario.

Radiografía: qué imagen tienen los principales dirigentes.

Juan Schiaretti, ex gobernador de Córdoba, tiene un 30 por ciento de valoraciones positivas, 29 por ciento dijo no saber cómo lo valora y un 40% respondió que tiene una imagen negativa.

En el caso de la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Kirchner, logró 29 puntos de imagen positiva, un 10% que no supo qué responder pero un rechazo significativo, del 61%. El ex presidente Mauricio Macri tiene, de acuerdo a la encuesta, un 26 por cientod e imagen positiva, un 15% no supo como calificarlo y un 60 por ciento de las valoraciones fueron negativas. Pero el caso más drástico es el de Alberto Fernández: el ex presidente sacó 6 puntos de imagen positiva y 84% de rechazo, mientras que un 11 por ciento no supo qué responder.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cosechó un 29% de adhesión, mientras que un 50% expresó que lo califica negativamente.

Qué imagen tienen los ministros de Milei

Otro aspecto con el que trabajaron los encuestadores de Atlas Intel fue la imagen de los diferentes ministros y ministras del gabinete. Y la única que arrojó diferencial positivo fue Patricia Bullrich, de Seguridad: obtuvo un 50% de imagen positiva y 48% negativa.

En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, cosechó un 43 por ciento de imagen positiva y un 53% negativa; Sandra Pettovello, de Capital Humano, obtuvo un 41 de imagen poisitiva, un 12% no supo como calificarla y un 47% la calificó de manera negativa.

A continuación, el resto de los ministros y minstras:

La imagen del gabinete de Milei.

La situación familiar, laboral y económica

Los consultores también le preguntaron a las personas encuestadas cómo evalúan la situación económica de la Argentina, la del mercado de trabvajo y la situación económica de su familia.

En relación a la situación familiar, un 10 por ciento la calificó como buena, un 34 por ciento como normal y un 57 por ciento como mala. A su vez, la situación en el mercado de trabajo fue considerada como buena por un 6%, 14% dijo que es normal y un 80 por ciento la calificó como mala.

Las expectativas a futuro mantienen al electorado bien polarizado, de acuerdo al sondeo.

Un 43 por ciento cree que va a mejorar de acá a los próximos seis meses, un 10 por ciento dijo que va a estar igual y un 47% que va a empeorar. Con la situación del mercado de trabajo los número son similares: un 41% espera una mejora, un 8% dice que va a permanecer igual y un 52% que va a empeorar.

En cuanto a la situación familiar, un 41% cree que mejorará, un 13% que seguirá igual y un 47% que empeorará.

