¿es momento de comprar o vender?

«Desde la devaluación del 118%, ha habido un fenómeno que la gente lo ve como un fenómeno que se llama inflación en dólares, los economistas lo llamamos una apreciación del peso. Si miramos la cotización del dólar financiero desde octubre, vale lo mismo. En algún momento tocó 1100, ahora está abajo de los 1000, pero redondeando estamos en torno a los 1000. En medio de todo eso, tuvimos una feroz inflación, sería la pre electoral de los últimos dos meses hasta la asunción de Javier, y después de la devaluación tuvimos otro fogonazo inflacionario. Esto hace que nuestros precios en dólares sean caros. Estas cosas suceden porque de alguna forma están sobrando los dólares, pero no es que sobran para todo el mundo, sobran en el mercado financiero. No hay que olvidar que seguimos con un cepo que es más rígido aún que en la administración anterior», opinó Mariano Fernández , economista de UCEMA,

dolar.jpg

Y añadió: «La otra fuente es que cuando vos planchaste el dólar financiero, primero con una estrategia mal diseñada no solo de la devaluación en sí sino de la pauta devaluatoria que pone Caputo mensualmente, él devaluó, puso el dólar oficial a 800, achicó la brecha y desde ahí el dólar oficial va a correr a una tasa del 2% mensual. Eso hace que aquellos que tienen sus portafolios en dólares, y que ganan rentabilidad en dólares, obtengan aún con tasas de interés reales negativas, fuertes ganancias y rentabilidades en dólares, porque al inversor le bajó el riesgo porque se le dice que al oficial no se lo va a tocar por un período. Queda claro que por tres, cuatro o cinco meses no lo iba a tocar, que es lo que está pasando. Ahí ves que el riesgo país cae, pero no porque Argentina sea más creíble, sino por el algoritmo que aumenta la demanda de bonos y los bonos empiezan a subir de precio. Hay un extranjero o un no residente o un residente que tiene portafolios dolarizados que sale a hacer diferencias en dólares. Esto en algún momento se acaba y cuando se acaba es cuando esa gente saca esas inversiones que tiene en pesos y las convierte a dólares para tomar ganancia y es ahí cuando viene el salto del dólar. El tema es que los salarios van a seguir cayendo».

Por su parte, el economista Gustavo Ber, afirmó: «Sin cambios en el ¨crawling-peg¨ al ritmo del 2% y con la acumulación de reservas avanzando a muy buen ritmo, los operadores se encuentran atentos a la evolución de dicha dinámica sobre todo a medida que se sigue deteriorando la competitividad, dado que resulta indispensable para poder avanzar a futuro con la unificación y salida del ¨cepo¨. Luego del importante descenso acumulado, los dólares financieros están encontrando un piso en la zona de los$ 1.000 ya que se estaría activando una mayor demanda, al ubicarse la brecha en torno al 20%, a la espera de las señales políticas y económicas dentro de un contexto donde aún se impone la oferta de divisas por las exportaciones y una recesión que empuja a muchos participantes hacia el ¨descanuto¨».

dollar-blue-cueva.jpg Noticias Argentinas

En tanto, el analista Fausto Spotorno consideró: “Tenés tres efectos que están pegando a la vez sobre la baja del dólar blue. Por un lado, es cierto que con la recesión que hay, hay muchas pymes y empresarios que están liquidando dólares o ahorros que tenían. (..) Pasa algo también con las importaciones que muchas empresas se stockearon el año pasado de productos. Eso ha hecho que este año se está reduciendo la demanda por importaciones, y con la recesión más. La cantidad de pesos no está creciendo con la inflación, entonces empiezan a faltar pesos para pagar todo lo que subieron las cosas.”

“Está claro que el objetivo del gobierno número uno es bajar la inflación, entonces el atraso cambiario no es prioridad. En general en los procesos de baja de inflación, no debería extrañar que el atraso cambiario acelere. Es más difícil que tengas un proceso de baja inflación sin atraso cambiario», dijo en declaraciones radiales. Y remató: “Hay que ver qué pasa con la salida del cepo. También podría ayudar a que el tipo de cambio se de vuelta.”