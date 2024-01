España, el único de los grandes países occidentales que mantendrá su ayuda a la UNRWA en Palestina

La continuidad da la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) pende de un hilo. Un total de 16 países han congelado sus aportaciones a la espera de conocer el resultado de la investigación a una docena de empleados por supuestamente colaborar con Hamás y participar en los atentados del 7 de octubre contra Israel. Entre los países que han suspendido su financiación se encuentran potencias como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia o Japón. Mientras tanto, España, acostumbrada desde hace meses a mantener una posición diferente en decisiones que tengan que ver con el conflicto, ha decidido mantener su aportación al tiempo que «seguirá de cerca» la investigación interna.

El recorte de buena parte de la financiación sume a la UNRWA en una gran incertidumbre y, por tanto, a decenas de miles de personas que reciben asistencia, no sólo en los territorios ocupados, sino en países de Oriente Próximo que acogen a millones de palestinos desde el año 1948. De un total de 1.174 millones de dólares (1.083 millones de euros) que recibió la UNRWA en 2022, dejará de recibir 745 millones, por lo que la financiación de esta agencia se reduciría hasta los 428 millones anuales.

El primer Estado en dar el paso fue Estados Unidos, al que le siguió Canadá, Reino Unido, Japón, Australia, Finlandia, Países Bajos, Austria, Alemania, Italia, Francia, Suiza, Rumanía, Islandia, Estonia y Letonia. De los grandes donantes que aportan más de 10 millones de dólares al año mantienen su financiación España, Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Arabia Saudí, Catar y Kuwait.

Además, este lunes la Comisión Europea ha decidido mantener la financiación pese a que «determinará las próximas decisiones a la luz del resultado de la investigación». Esta postura ha sido recibida con alivio por parte de la agencia, ya que la Unión Europea era el tercer donante, con un total de 114,2 millones en 2022. Por tanto, países europeos que han suspendido su participación seguirán aportando indirectamente a través de la Comisión. Por lo menos hasta que se produzca una nueva revisión del presupuesto destinado a la UNRWA.

Una postura al margen de sus socios

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha reconocido que la postura de España responde al llamamiento del propio secretario general de la ONU, que había pedido mantener la financiación. No obstante, ha reconocido que «seguirá de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar». El Ejecutivo español ha insistido en que estos supuestos actos habrían sido cometidos por 12 de las más de 30.000 personas que trabajan en UNRWA.

Albares ha asegurado que España debe «estar donde más se necesita» y por ello recuerda que se ha «triplicado la ayuda a Palestina, alcanzando casi 50 millones de euros». El ministro ha dicho que esto incluye «un órgano indispensable como es la UNRWA para poder aliviar la tremenda situación humanitaria en Gaza«.

La financiación que envía España a la UNWRA no se realiza únicamente a través del Ejecutivo central, ya que parte de ella la realizan los Gobiernos regionales. Este martes el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que seguirá apoyando la ayuda humanitaria a Gaza; mientras que el Gobierno valenciano ha afirmado que «no le temblará el pulso» si tienen que retirar la ayuda, pero que es algo que no tendrán que decidir hasta julio, cuando estaba previsto enviar el dinero.

Fuentes de UNRWA España reconoce a 20minutos que la decisión del Gobierno español «en un momento como este es un balón de oxigeno». «Estamos profundamente agradecidos por el apoyo. Gaza y los 6 millones de personas refugiadas que atendemos en todo Oriente Próximo necesitan a UNRWA como un salvavidas. Nos reconforta y alivia que España mantenga su posición de apoyo«, aseguran.

No es la primera vez que el Gobierno español decide desmarcarse de la postura de otras potencias. Ya al principio del conflicto fue uno de los primeros países en criticar las acciones de la ofensiva israelí sobre Gaza que ha acabado con la vida de más de 26.000 personas. Hasta tal punto llegó el enfrentamiento diplomático que Tel Aviv decidió llamar a consultas a la embajadora española y retirar a su embajadora de Madrid como forma de protesta. No obstante, pocas semanas después regresó a la capital española y se enfrió la disputa entre ambos países.

«La mayor parte de los gazatíes depende de UNRWA»

Hamás controla Gaza desde hace casi 20 años, por lo que cualquier tipo de acción, incluso la humanitaria, cuenta inevitablemente con el permiso de la organización. Algo que ocurre con frecuencia cuando organizaciones de este tipo están presentes en conflictos. Lo que se investiga ahora (y por lo que los países han decidido suspender la financiación) es si los empleados de la UNWRA han participado en los atentados. Además, algunos gobiernos han pedido conocer si la agencia ha permitido la construcción de túneles por parte de Hamás bajo sus instalaciones o ha dado apoyo de alguna manera al grupo islamista.

Mientras tanto, la UNRWA ha alertado de que si no se reanuda la financiación, no podrá continuar con sus servicios y operaciones en toda la región después de finales de febrero. Esta petición ha sido respaldada por veinte de las más importantes ONG humanitarias, que advierten de que si no se revierten esas suspensiones se podría generar «un completo colapso de la respuesta humanitaria en Gaza, ya de por sí restringida».

«La mayor parte de los gazatíes depende de UNRWA para sobrevivir», ha asegurado la organización en un comunicado en el que explicaba que 13.000 de sus cooperantes «trabajan sin descanso en condiciones inimaginables» en Gaza para hacer llegar la ayuda a la región. Además, la UNRWA lamentaba en la nota que todos estos empleados humanitarios ahora «deben pagar el precio por las supuestas actuaciones de 12 de sus compañeros«.

Desde 1949, la UNRWA se ha encargado de proporcionar a los refugiados de palestinos que viven en Cisjordania, Gaza, Siria, Líbano y Jordania tanto educación y sanidad como alimentos y servicios sociales. La financiación proviene casi en su totalidad de contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la ONU y, en menor medida, de organizaciones o fundaciones privadas. No obstante, no es el único dinero que recala en la Franja. Existen aportaciones de otros organismos de la ONU o incluso a nivel particular de países aliados: tanto en ayuda humanitaria como para financiar a Hamás, como ocurre con el caso de Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores jordano, Ayman Safadi, y el comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, comunicaron este lunes tras una llamada telefónica que «cualquier déficit de financiación para la UNRWA, que constituye el principal salvavidas en la Franja, afectará inmediatamente la capacidad de la agencia para proporcionar servicios humanitarios a Gaza».