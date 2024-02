«Estamos jugando a la ruleta rusa con la paciencia del pueblo», advirtió ‘Paco’ Manrique a sus pares diputados

El diputado nacional y sindicalista Mario «Paco» Manrique reafirmó su rechazo al proyecto de ley de Bases y a la posibilidad de otorgar facultades delegadas al presidente Javier Milei.

«Esta ley está viciada porque tiene malapráxis, nació entre las sombras igual que el DNU. En las Comisiones ningún ministro supo dar una explicación certera de por qué iban a hacer tal cosa u otra», argumentó el legislador de extracción sindical.

El secretario gremial de la CGT y adjunto del SMATA señaló la falta de artículos en el proyecto que den respuestas a las necesidades urgentes de los ciudadanos. «La ley que estamos debatiendo no tiene un artículo que se dedique a lo que tanto reclaman los que hoy son gobierno, los niños pobres, los trabajadores, los humildes, porque ellos hablan de los hombres y mujeres de bien, y legislan para los hombres y mujeres de bien, pero nunca aclaran quiénes son».

Sobre la posibilidad de habilitar a Milei a asumir facultades legislativas, Manrique fue contudente: «No le podemos dar facultades delegadas a un hombre violento, sectario y excluyente».

El dipusindicalista realizó su discurso en horas de esta madrugada previo al nuevo cuarto intermedio definido por el cuerpo legislativo. La sesión continuará este viernes y se espera que se concrete la votación al proyecto.

«Mi ideología y formación política me impide votar este mamarracho. Mamarracho que todavía siguen negociando porque la presencia de la Secretaría de la Presidencia (Karina Milei) y el ministro del Interior (Guillermo Francos) en el recinto no es casualidad. Que no sepan decir si el dictamen sí o el dictamen no, no es casualidad porque siguen poroteando y negociando. Soy peronista y no me reciclé nunca por eso voy a votar en contra», confirmó.

Y lanzó una advertencia a la Cámara de Diputados: «Les doy un consejo a todos: estamos jugando a la ruleta rusa con la paciencia del pueblo, y como dijo el General Perón, cuando el pueblo pierde la paciencia hace sonar el escarmiento, y ahí sí se van a ver quiénes son los traidores. El pueblo va a señalar a quién lo traicionó y quién lo protegió».

«Mi raiz y la de mi bloque es lo que el presidente Milei desprecia, que es la justicia social. La justicia social es alcanzada cuando se logra el equilibrio entre el capital y el trabajo, no estamos en contra del capital, sí estamos en contra del capitalismo salvaje que es lo que quieren imponer», cerró.