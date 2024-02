Gaza se convirtió en el lugar más letal para los periodistas en 2023

De los 99 periodistas y trabajadores de prensa que murieron a lo largo de 2023, 72 fallecieron bajo las bombas israelíes en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, fecha en la que estalló la guerra entre el Estado hebreo y el movimiento islamista Hamas, según un informe publicado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).

Casi tres cuartas partes del total de los trabajadores de prensa muertos en todo un año se concentra en los últimos dos meses y medio de 2023.

Los periodistas, en su mayoría palestinos, murieron en la guerra que libra Israel en la Franja de Gaza desde los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas en territorio israelí.

Amidst a months-long war, Israel emerged for the first time as one of the world’s leading jailers of journalists, with 17 recorded behind bars as of December 1, 2023, according to @pressfreedom’s 2023 prison census.

Worst jailers:#China#Myanmar#Belarus#Russia#Vietnam#Iran… pic.twitter.com/XDz6vaXa3E

— CPJ Américas (@CPJAmericas) January 18, 2024