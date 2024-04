Gobernadores, la agencia de colocación de Espert y China más lejos

Una de las claves de esta semana pasará por la reactivación del Congreso, donde el foco estará puesto en el ingreso de la ley ómnibus “reload” y la necesidad de seguir estirando el tratamiento del mega DNU en Diputados, que ya cuenta con el rechazo de los senadores.

En ese escenario, los gobernadores vuelven a asomar como actores clave de la negociación, y con ese objetivo fueron convocados para mañana los diez de Juntos por el Cambio a la Casa Rosada. Pero en las provincias no dejan de sorprenderse con el gobierno libertario, porque en pleno acercamiento de posiciones salió el DNU que confirma el fin del FONID para los docentes, pero también se encontraron con el recorte de financiación para las cajas no transferidas a Nación. Un bombazo inoportuno, porque seis de las trece cajas no transferidas corresponden al scrum JxC. “Fue una mala decisión, porque los gobernadores habían aceptado armonizar las cajas y también las auditorías de Anses a sus institutos. Es llamativo”, decían en una provincia ayer, durante un acto de homenaje a los caídos en Malvinas.

“Hay apoyo mayoritario a la ley ómnibus y a la firma del Pacto de Mayo. Pero hay dudas e incertidumbre respecto al paquete fiscal”, agregaban. Es que la gran parte de la alberdiana Ley de Bases son temas superfluos, que no generan al poder territorial mayores problemas. Inclusive los cambios previsionales no hacen mella a los jefes provinciales. No obstante, es lógico que el gobierno mantenga la guardia alta, ya que en paralelo hay movimientos subterráneos en la oposición para avanzar con proyectos propios en temas como la movilidad jubilatoria o la coparticipación de impuestos. También analizan formas y estrategias, incluso judiciales, para frenar la avanzada de decretos del Presidente.

Como fuera, tanto dentro del Gobierno como en las provincias no terminan de entender por qué Milei se ocupa de tensar los vínculos cuando asoma la calma. Un dolor de cabeza, por caso, para Guillermo Francos, quien, como en el Juego de la Oca, avanza tres casilleros en la relación los gobernadores pero luego retrocede la misma cantidad cada vez que habla el Presidente. Como ocurrió en la entrevista con la CNN, donde Milei dijo que fue “un error hablar con los gobernadores de forma transparente y honesta”.

Al rato, circuló una versión nocturna de que Francos había presentado la renuncia, furioso con Milei. Un hecho que llevó a la oficina del Ministerio del Interior a responder mensajes en la madrugada del lunes para desmentir lo que hubiese sido otro terremoto. “Hay una agencia de colocación de Espert”, decían los libertarios de la primera hora, respecto a los rumores que siempre hacen sonar al diputado nacional como reemplazante de alguien del Gabinete. El economista, ya integrado formalmente a las Fuerzas del Cielo, aparece sucesivamente como el probable sustituto ante cada potencial eyección de un funcionario del Gobierno.

También sacudió a la política el aterrizaje ayer en Buenos Aires de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. “Es todo un simbolismo. Que llegue el día que se conmemora la Guerra de Malvinas no es casual”, expresaba anoche un dirigente peronista, en una jornada plagada de reclamos de soberanía.

Richardson se encontrará hoy con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Defensa, Luis Petri, en Casa Rosada. Así, el Gobierno avanza otro casillero en el posicionamiento geopolítico hacia los Estados Unidos. Pero fundamentalmente, se aleja de China. Días atrás se había dado un paso clave, con la compra de aviones F-16 a Dinamarca en detrimento de aeronaves chinas, aunque técnicamente las asiáticas tenían mejores fundamentos. Así como más autonomía para el uso futuro respecto a los países fabrcantes.

La funcionaria norteamericana también reclamará por la base militar de China en Neuquén y el Gobierno hará los respectivos guiños.

La rosca de precios y el camino a la deflación

La celebración de Pascuas trajo aparejadas algunas reuniones informales en las que confluyeron hombres de las empresas, las finanzas y el agro, que aprovecharon para conversar distendidos sobre el día a día de sus negocios.

En una elegante residencia de zona norte del gran Buenos Aires, con asado al mediodía y sobre todo mucha rosca (no sólo de panadería) por la tarde, los celebrantes agrupados en ronda de hombres, a la vieja usanza, sin fiscales de corrección política a la vista, concentraron una buena parte de la charla en analizar el proceso llamativo que se está dando en algunos precios.

Observaban, por caso, que dos rubros de bienes durables y semi durables que venían entre los más castigados por la caída del consumo, reaccionaron con marcadas bajas de precios en los últimos días. Uno fue el sector automotor que empezó a aplicar en las concesionarias recortes de precios del 25% en promedio, tras una caída de ventas del orden del 30% acumulado en lo que va del año en comparación el idéntico período del 2023. “Con la que levantaron con sobreprecios en los últimos dos años los concesionarios pueden financiar descuentos hasta 2030”, decía, jocoso, un comensal.

Embed – https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/acaraoficial/status/1773117910170341592&partner=&hide_thread=false En marzo se patentaron 25.294 vehículos, es un 36,6% menos que en marzo de 2023 (39.875) y un 1% más que en febrero pasado (25.052). El acumulado de los tres meses del año es de 84.261 unidades, 30,2% menos que las 120.744 del mismo período de 2023. #patentamientos #Argentina pic.twitter.com/pmuMS1VWJz — ACARA (@acaraoficial) March 27, 2024

El otro caso analizado fue el de Samsung, con producción nacional en Tierra del Fuego y Buenos Aires, que anunció rebajas de hasta 43% en los principales modelos de celulares de la marca en el mercado local. La compañía explicó que la razón fue la normalización del abastecimiento de insumos importados y la estabilización de las variables económicas.

De todos modos, los analistas coincidían en que las ventas tanto de autos como celulares de alta gama y otros bienes de alto valor, cedieron terreno por la caída de los ingresos reales de los consumidores, que ante la acelerada licuación de sus pesos volcaron sus gastos hacia la satisfacción más inmediata y accesible de la gastronomía. Ni siquiera la ropa de marcas de prestigio se salvó de la caída de ventas.

De todos modos, uno de los asistentes, justamente del rubro gastronómico, advirtió que se están preparando para que este veranito también se corte cuando empiecen a actualizarse los valores de los alquileres de los locales, lleguen las nuevas boletas de luz y gas con aumentos y los reajustes de las paritarias.

La estanflación, es decir recesión con inflación, podría estar dando paso a la deflación (recesión con baja de precios) un escenario considerado más lógico para el contexto actual, según la mirada de estos parroquianos.

La jueza, el intendente y el juego de las Siete Diferencias

La jueza del superior Tribunal de Entre Ríos, Susana Medina, estuvo esta semana en boca de todos. No solo porque su nombre comenzó a rodar como una posible candidata a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en caso de que se mancara alguno de los nombres propuestos por el Gobierno) -algo que ella misma desmintió-, sino porque comenzó a circular una foto muy sugestiva para la política. En realidad, son dos fotos pero que retratan una misma situación, ocurrida en diciembre pasado, cuando Javier Milei estaba presto a asumir.

La magistrada, sonriente, posa junto al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y a la secretaria general de presidencia Karina Milei, quien aparece ahora como la propulsora de una eventual nominación al máximo Tribunal como Plan B y para suplir la paridad de género. Sin embargo, con idéntico fondo y con la apariencia de ser una foto consecutiva a la de la jueza, existe otra imagen que retrata a los mismos Menem y Milei pero en compañía a su lado de otro entrerriano: el flamante intendente de Gualeguaychú, Mauricio “Palito” Davico, expercusionista del grupo tropical Ráfaga.

foto quinchos.jpg El juego de las diferencias: Martín Menem y Karina Milei con Susana Medina (izquierda) y con Mauricio Davico (derecha)

Sería una mera coincidencia de coterráneos si no fuera porque el intendente logró destrabar su polémica candidatura (ya había cumplido dos mandatos como jefe comunal de otro municipio y la constitución impedía una re-re, y ni siquiera tenía domicilio legal en el distrito por el que se postuló) dos meses antes, con el voto de Medina que por su cargo comparte silla en el Tribunal Electoral de Entre Ríos. Hasta el procurador de la provincia Jorge García había dicho que esa candidatura era inconstitucional, pero en un sorpresivo fallo, Medina le allanó a Davico una re -reelección encubierta.

Ahora, según parece, ambos llegaron a Capital Federal en diciembre pasado y coincidieron en momento y lugar para encontrarse con Milei, lo que se conoce por las dos fotos con las siete diferencias. Davico ya era amigo de Menem desde hace años y pudo haber oficiado de “puente” para que la jueza Medina llegue a la mesa chica del Gobierno.

Ese corrillo comenzó a sonar cada vez más fuerte en Entre Ríos. Desde esa misma mesa chica comienzan a impulsar su nombramiento que, para la política fue una sorpresa porque “Palito” estaba más asociado al nombre del gobernador Rogelio Frigerio, de quien parece tener completa autonomía.

Despidos: entre el corte quirúrgico y el cupo trans

Se espera un día caliente hoy en las dependencias públicas. Es que más allá de los telegramas de despidos que empezaron a repartirse en la víspera del Jueves Santo, este miércoles habrá una real dimensión del cese de contratos, cuando las tarjetas magnéticas dejen de abrir molinetes de ministerios y secretarías.

El principal foco estará en la escalada entre el gremio ATE que calculó 11 mil despidos y el Gobierno por la ocupación pacífica de organismos. “Ya me voy con el bolso hecho”, decía un sindicalista que participará de la protesta, en relación con la amenaza de Milei de detener a quienes sean parte de las tomas. Pero, en lo subterráneo, hay distintas puntas en el ovillo. Es que, por un lado, en los distintos gremios de estatales, con sus vertientes en general enfrentadas, hay cierto consenso en que el recorte fue “bastante quirúrgico”. “Hay que reconocer que la está haciendo bien”, dijo un sindicalista en referencia a Milei. Un buen número de bajas correspondería a empleados que hace años que no pisan sus lugares de trabajo. “O el INADI: el 80% ya está trabajando en Justicia. Hay mucho humo, por eso hay más declaraciones que resistencia real”, agregaban.

Por supuesto, hay quienes sí cayeron de forma inesperada -acaso injusta- bajo la guadaña libertaria. Y allí alegan cierta torpeza y también cierta “crueldad”.

En algunas nóminas de despidos consensuadas por lo bajo había, por caso, delegados del gremio UPCN. “Se están comprando un quilombo”, alertó un negociador, y así los sindicalistas mantuvieron su puesto sobre el filo de marzo. Por otro lado, mencionan saña en ciertas decisiones. Por ejemplo, en avanzar contra el cupo trans. En Cancillería, por ejemplo, dejaron en la calle a una decena de mujeres trans, algo más del 50% del cupo. “Encima son las que menos ganan porque muchas no tienen ni el secundario. Así que la situación en la que quedan es muy delicada”, decían dentro del Palacio San Martín.

Para colmo, en Balcarce 50 se mofaban de la situación. Y daban a entender que el lamento de los diplomáticos tenía otros motivos, de impacto directo en sus bolsillos.

Expectativas en el mundillo de los bancos

También aguarda la city novedades por la posible venta del HSBC, que sería comprado por el Banco Galicia. Hay quienes esperaban que el comunicado formal pudiera darse a conocer hoy mismo. Para el mundillo de los banqueros, la operación ya es un hecho, y dejan una pista: aunque hay cierto hermetismo, en los últimos años hubo varios rumores de venta de HSBC, pero esta vez fue la primera que la filial local reconoció de manera institucional que había un avance en las negociaciones.

HSBC.jpg

Las incógnitas pasaban ahora por saber el monto de la operación. La cifra dependería de una variable clave: saber si HSBC solo se desprenderá del negocio retail o si el traspaso será total. “A los jugadores internacionales no les interesa la banca minorista argentina. Ya se fueron el Citi, el Deutsche… quedan los grupos locales y algunos globales pero con menos conexión con sus casas matrices”, expresaban. A la baja rentabilidad se suman demasiadas regulaciones y dificultades operativas.

En el Gobierno miran con atención la jugada, en especial luego de que el gremio La Bancaria anunciara que se encuentra en estado de movilización, ya que se desconoce qué pasará con el personal, máxime cuando la red de sucursales de Galicia supera con amplitud a la de HSBC. “Donde hay una sucursal de HSBC, hay dos de Galicia”, graficaba un conocedor del mapa bancario.

Las plagas y los apóstoles en la Ciudad

Aunque recaen sobre Nación la falta de repelentes y las controversias sobre la vacuna, cuya efectividad ayer puso en duda el Ministerio de Salud, el brote de dengue es también otro dolor de cabeza para Jorge Macri. Es que el nuevo jefe de gobierno parece enfrentarse, y sin demasiado éxito, a todas las plagas de Egipto.

El dengue incontrolable es otro síntoma de la Buenos Aires tropical, ciudad que también cayó derrotada ante los tornados y las inundaciones. Una goleada de la naturaleza contra la nueva administración del PRO. “Y en Semana Santa rindieron honor a los apóstoles de Jesús en la última cena”, mencionaban socarrones desde la oposición porteña. Es que hubo once fugas de presos en comisarías, nueve en San Telmo y dos en Balvanera. En rigor matemático, faltaría una fuga para completar la mesa de los doce apóstoles, pero vale la chanza opositora para sostener el chascarrillo.

No solo mira de reojo Horacio Rodríguez Larreta, a quien acusa Jorge Macri de abandonar la gestión tras la derrota en las PASO. El propio Mauricio Macri, ya con el traje de titular del PRO nacional tras haber conseguido la lista de unidad, observa lo que ocurre en sus pagos de origen, cuartel central del partido amarillo. Y hasta el panperonismo porteño cree que puede tener una oportunidad si las plagas y los apóstoles siguen de racha.

A diferencia de lo que ocurre en Nación, donde las turbulencias generadas por Milei llevaron a crujidos y reacomodamientos tempranos, en la Ciudad la política recién empieza a despertarse.

Diálogos con Conan: «Veo perros muertos»

– ¿Padre, es verdad que en una entrevista dijo que jugaba conmigo todas las mañanas?

– Sí, Conan, lo dije. Y lo dije porque es cierto. Como todo lo que digo.

– No, Padre, es una fantasía suya. Conmigo no juega ni usted ni nadie. Hablamos, sí. Pero jugar, no. Hace años que estoy muerto.

– Yo te veo, Conan. Cada mañana te veo.

– Más vale que deje de ver visiones, Padre. Sobre todo cuando hable de números. Porque después dice que la inflación está bajando.

– Está bajando, Conan. Se percibe en la calle. El índice de inflación es una escalerita descendente. El gráfico es muy claro.

– Escalerita descendente es la que va a tener que usar si no mejora la situación, Padre.

– O el crecimiento en V, Conan. Es una maravilla, estaba en los libros y ahora la tengo dibujada en mi escritorio.

– Algunos dicen que es una L, que la V está en su mente nada más.

– Son malintencionados, Conan. El milagro argentino está sucediendo. En unos años seremos Irlanda. O, quién dice, Dinamarca. Por eso les compramos los aviones.

– No alcanza con comprar los aviones, Padre. Abra los ojos. Lo menos grave de todo esto es que vea perros muertos, como el nene de Sexto Sentido.

– También jugué con Bruce Willis, Conan. ¿Te conté?

– No, Padre. No me contó. Pero si usted lo dice…