Gopinath valoró medidas iniciales pero pidió reforzar el apoyo a segmentos vulnerables

La Primera Subdirectora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, resaltó los resultados de las primeras medidas del gobierno de Javier MIlei, con quien se reunió en Casa de Gobierno, pero pidió reforzar el apoyo a los sectores vulnerables, y que la carga del ajuste «no recaiga desproporcionadamente en las familias trabajadoras».

La funcionaria del organismo internacional emitió esta noche un comunicado al término de su visita a Buenos Aires, donde desarrolló una agenda en la que se entrevistó también con funcionarios de su gabinete, y actores del sector del trabajo y las empresas.

Excellent and substantive meeting with President @Jmilei on how best to take the country forward. pic.twitter.com/HYdxiQHLkX

— Gita Gopinath (@GitaGopinath) February 22, 2024