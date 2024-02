Irlanda del Norte tendrá por primera vez un gobierno del Sinn Féin

Irlanda del Norte pasó a estar liderada por primera vez por el partido republicano Sinn Féin, brazo político de la disuelta guerrilla del IRA, tras el fin de dos años de bloqueo institucional impuesto por la principal fuerza unionista que permitió la designación de Michelle O’Neill al frente de esta región británica.

O’Neill, de 47 años, fue designada por el Parlamento de Stormont, en Belfast, que reanudó sus actividades tras dos años de una parálisis provocada por el descontento de los unionistas probritánicos con las disposiciones comerciales pactadas tras el Brexit.

«Es un día histórico y esto representa una nueva era», afirmó tras su designación O’Neill, vicepresidenta del Sinn Féin, antiguo brazo político de la organización paramilitar IRA (Ejército Republicano Irlandés), recogió la agencia de noticias AFP.

“Los días en que había ciudadanos de segunda clase han desaparecido. Lo de hoy es la confirmación de que nunca regresarán. Como republicana irlandesa, me comprometo a cooperar, con un esfuerzo sincero, con todos mis colegas del unionismo británico”, afirmó en su discurso ante la Asamblea minutos después de tomar posesión de su puesto como ministra principal.

I am honoured to address the Assembly on this day of historic change.

As a First Minister for all, I am determined to work together with all parties to deliver for workers, families and all our communities. pic.twitter.com/OwF6gH5mRP

