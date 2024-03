Isabelita: su vida en Madrid y la amistad con el Papa

El periodista Facundo Pastor acaba de lanzar un nuevo libro sobre la década del 70. Esta vez enfocado en la figura de Isabel Martínez, la viuda de Juan Domingo Perón, que quedó al frente del gobierno cuando el ex presidente falleció en 1974. Isabel vive en Madrid desde que se exilió durante la última dictadura militar y casi no tiene contacto con la Argentina. Pastor buscó reconstruir los últimos minutos de Isabel en el gobierno, sus primeras horas capturada por los militares, su vida posterior y su presente. Una historia llena de enigmas de una mujer que fue la primera testigo del golpe militar en 1976.

Noticias: ¿Cómo surge la idea del libro?

Pastor: La idea de “Isabel” nace de la búsqueda de entender a un personaje fascinante por la opacidad alrededor de su figura. Yo después de escribir sobre el secuestro de Rodolfo Walsh, quedo dando vueltas en la época y lógicamente la figura de Isabel me resultaba atrapante, y en un punto este libro era tratar de ir tras el enigma del silencio de Isabel.

Noticias: ¿Y pudo resolver ese enigma?

Pastor: Bastante. No es una biografía sobre Isabel Perón, sino que es un recorrido con foco en ella, de cómo fueron los instantes iniciales de la dictadura cívico-militar, qué pasó arriba de ese helicóptero en el que la llevaron y después qué pasó con ella cuando la bajan tras desviarse de la ruta original de vuelo: un helicóptero que tenía que ir a Olivos y que termina en el sector militar de Aeroparque. A mí me parecía increíble esa historia, que fue la hora cero de la dictadura.

Noticias: ¿En qué consistió el trabajo?

Pastor: Trabajé mucho con testimonios, hice cerca de cincuenta entrevistas que me ayudaron a construir un poco la idea de este personaje. Trabajé muchísimo en la Hemeroteca del Congreso de la Nación y en la de la Biblioteca Nacional, acercándome también al personaje desde cómo la prensa de la época la presentaba, y después me pareció súper interesante cuando los golpistas deciden trasladarla al sur del país y ella va a parar casi nueve meses a la mansión El Messidor, en Villa La Angostura.

Noticias: Cuando entró a El Messidor, ¿qué le pasó?

Pastor: Yo fui al lugar y me encontré con un castillo de estilo francés, hermosísimo, con una historia muy particular porque está hecho por Bustillo. Mientras íbamos recorriendo el lugar vi un piano francés, una biblioteca circular… A ella le costaba mucho poder bajar a la planta baja. Porque cuando los militares la llevan, la alojan en una habitación del primer piso, en un ala del castillo, le cubren las ventanas con papel de diario para que ella no pueda ver la luz del sol y ahí pasa unos primeros días tremendos. Al tiempo la acusan de contagiarle a los soldados piojos, entonces deciden pelarla. Y hay varias escenas que yo voy contando de lo que fue el infierno de El Messidor.

Noticias: ¿Pudo llegar al círculo íntimo de Isabel?

Pastor: Sí. Hay una cuestión y es que la historia de Isabel siempre fue relatada por los propios militares en distintos libros. Y a mí me parecía muy particular que la historia siempre esté reconstruida en la voz de los golpistas. Por eso yo quise acercarme a ella y escuchar qué tenía ella para contar. Pude hacerle llegar mis preguntas y así empezar a entenderla mejor.

Noticias: ¿Cree que Isabel es una persona que tiene arraigo con la Argentina?

Pastor: Mirá, te lo respondo de esta manera: yo creo que Isabel no sabe qué hacer con la Argentina y la Argentina no sabe qué hacer con Isabel. Y en ese desencuentro creo que se fueron consumiendo los años. Han pasado muchos años y si bien ella quería venir a morir a la Argentina y ser enterrada junto a sus hermanos, o a uno de sus hermanos, creo que eso se convierte en impracticable porque todavía pesa sobre ella una circular roja de Interpol por las causas de la Triple A.

Noticias: ¿Qué fue lo que más lo atrapó del trabajo?

Pastor: Mi obsesión era intentar entender el silencio de Isabel. Intentar entender qué fue lo que vio, qué es lo que sabe y qué es lo que oculta y por qué finalmente no lo revela, no lo cuenta, no lo escribe. En algún momento se había hablado de que ella estaba escribiendo unos cuadernos pero a mí me lo desmintieron ese dato.

Noticias: ¿Y pudo satisfacer su obsesión?

Pastor: Pude satisfacer parte de mi obsesión sin que esto signifique entender ese silencio. El silencio de una mujer que tiene un vínculo especial con el Papa Francisco, que la llama para cada uno de sus cumpleaños, que le envía rosarios. Una mujer que pasa sus horas, sobre todo las horas de la tarde, contemplando el único objeto que le quedó de Perón, que es un cuadro pintado al óleo que él le regaló para un cumpleaños, donde la protagonista de ese cuadro es ella misma. Es ella pintada al óleo, parada, apoyándose en una silla y mirando por supuesto a quien la estaba retratando, con un vestido al cuerpo y unas joyas. Y ella pasa gran parte de sus días mirando ese, el único objeto que le quedó de Perón como si pudiera encontrar en ese objeto los interrogantes de su propia vida.

