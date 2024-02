Israel aseguró tener pruebas de que la agencia de la ONU participó del ataque de Hamas

El canciller israelí, Israel Katz, afirmó este viernes que cuenta con «pruebas irrefutables» de la participación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa) en actos «terroristas» en la Franja de Gaza y señaló que presentó un «expediente» para demostrar su implicación en «atrocidades».

Katz señaló que la organización opera como una rama del movimiento islamista palestino Hamas y la acusó de tener «personal implicado en actos de violencia».

«Su sede en Gaza está vinculada a túneles de Hamas, las pruebas son claras«, puntualizó durante su intervención con motivo de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

At the @MunSecConf, I presented the «UNRWA file,» revealing irrefutable proof of @UNRWA‘s involvement in terrorism. This organization operates as a branch of Hamas, engaging in heinous acts. With staff implicated in violence and its Gaza headquarters linked to Hamas tunnels, the… pic.twitter.com/FGW84Z3mFQ

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 16, 2024