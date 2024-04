la campaña para promover las elecciones europeas en la Generación Z

No hay momento en el que un joven no esté tentado de hacer scroll en cualquiera de las redes sociales en las que tiene un perfil. Y, en realidad, eso también es política. Así, el Parlamento Europeo y las organizaciones juveniles han lanzado este lunes una campaña para promover la participación de la Generación Z en las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Se ha hecho con la colaboración de cinco organizaciones juveniles socios de la comunidad todosjuntos.eu: Consejo de la Juventud de España, Equipo Europa, European Student Network, Jóvenes Europeos Federalistas y Talento para el futuro, bajo el lema Leyes no escritas.

«El día que bajes la basura en pijama te cruzarás con tu crush. Hay leyes que no cambian. Por suerte, en otras tienes mucho que decir». Esta es una de las «leyes no escritas» que por mucho que lo intentes no puedes cambiar y que están pensadas para llamar la atención de los jóvenes, y que estos se movilicen de cara a las próximas elecciones europeas, que en España se celebrarán el 9 de junio, explican desde el Parlamento.

Esta acción, que se podrá ver en Instagram así como en un circuito de buses en Madrid y Valencia y en las pantalla digitales de la Plaza de Callao, es el resultado de numerosos encuentros con jóvenes voluntarios de la comunidad todosjuntos.eu del Parlamento Europeo, que reclamaban una campaña pensada para ellos, en su propio lenguaje y con sus propios códigos.

El resultado son una serie de “Leyes no escritas”, al estilo de las “Leyes de Murphy”, que con un lenguaje directo, cercano y llamativo pretenden recordar que el próximo 9 de junio son las elecciones europeas, la oportunidad de los ciudadanos para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo, que a su vez serán los encargados de dar forma a las leyes que determinarán nuestro futuro.

“El objetivo de esta iniciativa es que los jóvenes recuerden que el 9 de junio son las elecciones europeas. Una fecha a marcar en rojo en el calendario, porque es ahí donde tienen la oportunidad de decidir su futuro. Como dice la campaña: hay leyes que no cambian. Por suerte, en otras tienes mucho que decir”, asegura María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España.

Para lograr llegar a este público joven, el Parlamento Europeo ha contado con la colaboración activa de cinco organizaciones juveniles europeístas que suman entre todas más de 7.500 personas en España. Además, pretende movilizar a la comunidad de voluntarios de todojuntos.eu, una plataforma del Parlamento Europeo que cuenta en la actualidad con más de 20.000 inscritos en toda España.

Todo ello con el objetivo de movilizar a los jóvenes de cara a las próximas elecciones europeas, un segmento de población que tradicionalmente acude menos a las urnas pero que experimentó una tendencia alcista en los últimos comicios. Así, la participación de europeos menores de 25 años en las elecciones europeas de 2019 aumentó significativamente y pasó del 28% en 2014 al 42% en 2019, si bien continuó situándose ocho puntos por debajo de la participación general de toda la UE (50,6%).

Pegada de carteles. PARLAMENTO EUROPEO

La campaña, realizada por la agencia creativa Sapristi Décom, es una llamada a la acción que, con un enfoque diferente y divertido, promete mostrar a los jóvenes que sus votos cuentan y pueden marcar la diferencia en el futuro de Europa.