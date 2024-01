la montaña rusa, de los u$s 1.600 de la convertibilidad a los u$s 510 del arranque de Javier Milei

“El gobierno de Alfonsín, afectado por la hiperinflación tuvo la peor performance en cuanto a poder adquisitivo desde la vuelta de la democracia (el salario real cayó -28% durante su presidencia) y fue el presidente que más paros generales enfrentó (un total de 13). Al contrario, el mayor crecimiento del salario real tuvo lugar durante la presidencia de Néstor Kirchner (creció 60%) y esto generó solo una huelga general (probablemente explicada por el punto de partida en 2003, con un salario real cerca de mínimos históricos)”, sostiene el informe.

El salario: en la base de las expectativas

Ahora bien: conviene volver a la perspectiva histórica. En materia salarial, el punto de arranque del gobierno de LLA aparece como el factótum de la medida de fuerza. A modo comparativo, y con números del INDEC y el Ministerio de Economía, la evolución del salario real medido en dólares constantes a precios de noviembre de 2023, muestra que el arranque del gobierno de Milei registra un salario real en la zona de los u$s 510, bastante cercano a los u$s 414 de salario real que registró el peor momento de la crisis postconvertibilidad, que arrancó a fines de 2001 y recorrió buena parte de 2002.

Para tomar otra referencia, y siempre tomando el tipo de cambio paralelo, el comienzo del mandato del ex presidente Macri registró un salario real promedio de u$s 1500, es decir en línea incluso con la etapa final de la convertibilidad, cuyo arranque se da en la zona de los u$s 1.700, y la salida en los u$s 1.500. Tanto la era de Néstor Kirchner como las dos presidencias de Cristina Kirchner, llevan el salario real de los u$s 410 mencionados, hasta los u$s 1500, siempre tomando la cotización paralela (con la oficial esa marca llega a u$s 2.080 en agosto de 2015.

Entonces, merece apilarse sobre la mesa de trabajo una señal adicional: la inflación del primer mes fue de 25,5%. Hay, allí, lo obvio del asunto. Las tensiones y la conflictividad social aparecen inmediatamente cuando se analiza que, con un salario real prácticamente en la base de la línea histórica, la proyección es de un impacto aún mayor en función de los números que arroja la canasta básica. Elemental por donde se lo mire.