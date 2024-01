La ONU advirtió de ‘amenaza inminente de hambruna’ en Gaza

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (Unrwa) alertaron este martes de la «amenaza inminente de hambruna» en los territorios palestinos de la Franja de Gaza en medio de la ofensiva militar de Israel contra el movimiento islamista Hamas.

El PMA ya había alertado en diciembre de la grave situación en la que se encontraban los 2,3 millones de habitantes de Gaza, bajo un nivel agudo de inseguridad alimentaria, debido a los bombardeos y el asedio impuesto al territorio costero por el Ejército israelí.

«Cada día que pasa evoluciona hacia una situación todavía más catastrófica», aseguró Abeer Etefa, portavoz del PMA para Medio Oriente.

Etefa advirtió de «la amenaza inminente de hambruna» en el territorio palestino y que esto afecta especialmente a niños y mujeres embarazadas.

«Más de medio millón de personas en Gaza enfrentan niveles de inseguridad alimentaria catastróficos y el riesgo de hambruna aumenta cada día, ya que el conflicto limita el suministro de una ayuda alimentaria vital», afirmó, informó la agencia de noticias AFP.

Foto: AFP

«Hay olas de desplazamiento, la gente se apelotona en la parte sur de la Franja de Gaza. Hay una mayor propagación de enfermedades», lamentó, antes de aseverar que existe un alto riesgo de que se registren «focos de hambruna».

Etefa señaló que los trabajadores del PMA lograron reunir alimentos suficientes para suplir las necesidades de dos millones de personas durante un periodo de un mes, aproximadamente.

«Estos suministros se encuentran en Egipto, en camino o ya en los camiones en la frontera con Gaza», dijo, antes de explicar que desde el inicio del conflicto el PMA ha logrado entregar unos 1.400 camiones con 24 toneladas de alimentos.

«El problema es que es extremadamente difícil llegar a las zonas a las que necesitamos llegar en Gaza, especialmente en el norte, así que muy poca ayuda ha llegado a las zonas más allá del sur», puntualizó.

«People are very hungry.»

Intense fighting in Gaza, along with access denials & restrictions, are hampering the ability of humanitarians to safely & effectively deliver aid.

Latest from @UNOCHA. https://t.co/W3A271pxPg pic.twitter.com/PjlZoKiWED

— United Nations (@UN) January 22, 2024