La tragedia de Valencia, el «Grenfell español»

La tragedia de Valencia ha sido rápidamente percibida por gran parte de la prensa británica como un «Grenfell español», refiriéndose a la torre londinense de 24 plantas que se quemó en 2017, matando a 74 personas y dejando a más de 70 heridas. «Se teme por la vida de docenas en el ‘Grenfell de España’, a pesar de los esfuerzos heroicos de los bomberos que se han enfrentado a un infierno en una torre de Valencia para rescatar a propietarios de sus terrazas en un incendio que recuerda al desastre de Londres de 2017», contaba el Mail.

Grenfell fue el peor incendio residencial en la isla británica desde las bombas de la segunda guerra mundial. Un fallo eléctrico en un frigorífico provocó un fuego que rápidamente se propagó al resto de las plantas, transmitiéndose por el exterior del edificio construido entre 1972 y 1974 con un revestimiento de un compuesto de aluminio muy inflamable.

“Una familia entera, incluyendo un recién nacido, entre los diez fallecidos en el infierno de la ‘Grenfell Tower’ de Valencia», tituló el periódico de derecha The Telegraph. «Apodado ‘el Grenfell de España’, un infierno rabioso arrasó el revestimiento inflamable del complejo en cuestión de minutos», escribió el tabloide The Sun.

El periódico conservador The Times y el de izquierdas The Guardian también recordaron la tragedia británica en sus reportajes, dando preeminencia a las sospechas iniciales de que el revestimiento en Valencia fuera inflamable como en la torre londinense. «Incendio en Valencia: una familia entre los 10 muertos en un incendio por el recubrimiento», dijo The Times.

Mientras la investigación en Valencia da sus primeros pasos, los supervivientes y familiares de los fallecidos en Grenfell siguen esperando el informe de una indagación pública de cuatro años para ver si la Fiscalía inglesa llevará a alguien a juicio por el incendio.

Lo que pareció emerger de las pruebas presentadas fue que había materiales que se emplearon en el sector de la construcción que no fueron adecuados y una regulación que permitió su uso en muchas viviendas sociales para ahorrar costes, a pesar de numerosos avisos en contra, como argumenta Peter Apps en un libro sobre la tragedia: “Show Me the Bodies: How We Let Grenfell Happen”: (Muéstrame los cuerpos: cómo permitimos que Grenfell sucediera).

Es de remarcar que no se extrajeron lecciones de otros incendios, como el de otra torre en el sur de Londres en 2009 en la que murieron tres adultos, dos niños y un bebe de 20 días. Aquello pasó a las 4.20 de la tarde en julio. Hubieran podido haber muerto más personas si hubiera sucedido, como en Grenfell, durante la noche. Falló también la planificación de los bomberos de Londres, piensa Apps, de como actuar en casos de rascacielos de viviendas: no hicieron evacuar enseguida a Grenfell.

El periodista especialista en el tema de viviendas exige justicia para las víctimas de Grenfell y sus seres queridos. «Fue el delito más serio cometido en este siglo en terreno británico», escribe. Mirando el caso de Valencia, Apps insiste también en X que los peligros de la venta de productos poco ignífugos transcienden fronteras. «Este tema nunca iba a ser de un único país», escribe.