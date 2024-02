La UNC activa plan de ajuste y proyecta concurso preventivo para los SRT

El plan motosierra del presidente Javier Milei sigue su camino. De forma directa o indirecta la decisión del mandatario de avanzar hacia una fuerte reducción del déficit fiscal y un achicamiento del Estado va sumando capítulos. En Córdoba, en los próximos días puede concretarse otro paso en ese sentido. Y es que el próximo martes 27 por la tarde el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba tendrá su primer plenario. Allí, se debatirá un aspecto complejo y que promete generar resistencia y polémica: la decisión de avanzar en un plan de ajuste y achique en la estructura del multimedio universitario, los SRT.



Los Servicios de Radio y Televisión tienen entre sus medios al Canal 10, al canal digital CBA24N, Radio Universidad (AM 580) y Nuestra Radio (FM 102.3). Se estima que, entre trabajadores de planta, contratados y monotributistas hay cerca de 240 trabajadores en vinculación.

Por lo que pudo conocer este medio, la decisión del rectorado, es activar un plan de ajuste con 3 ejes:

-Disminución en el consumo energético.

-Reducción del gasto de seguridad (se piensa en fijar acuerdo con el Municipio para rediseñar el patrullaje de guardias urbanas).

-Plan de achique para los SRT.

Yendo al punto específico de los SRT la intención es que se comience con una serie de medidas para la disminución del personal. Para ello en la sesión del martes se votará un plan de achique que contempla reducción de horas, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y pases a comisión. En paralelo, ya se piensa en la arquitectura legal para preparar un concurso preventivo de crisis, a los fines de atender la situación financiera del multimedio que comanda Manuel San Pedro.

“Esto es algo con lo que nos venimos enfrentando desde fin de año. Desde que asumió Milei, estamos con este nivel de incertidumbre y angustia, primero cuando se puso en el listado de empresas privatizables a los SRT. Después cuando se decidió congelar los presupuestos de partidas nacionales y mantener el de 2023. No es tanto el envío de divisas que llega de la Nación de forma directa a los SRT, la mayoría de los fondos con que se soportan los costos de los SRT son aportados por la UNC”, apuntó un trabajador del multimedio y delegado de la intersindical que se conformó en este contexto.

Los SRT operan bajo la normativa de sociedad anónima, en la cual el 99,5% es de propiedad de la UNC y el 0,5% de la municipalidad de Bell Ville.

“Las autoridades de la universidad ratificaron el paquete de los SRT, incluyendo el programa de concurso preventivo de crisis. Ese es el mecanismo que realizarían frente a la Justicia. Se da injerencia a la Secretaria de Trabajo de la Nación, la empresa tiene que demostrar que está en crisis y si se establecen las pautas, quedan suspendidos los convenios colectivos”, marcan desde los gremios. En ese sentido, y en las distintas reuniones que los trabajadores mantuvieron tanto con los directivos de la UNC como de los SRT también quedó flotando la posibilidad de que se abra el capital de los SRT para el ingreso de nuevos accionistas.

“Una frase que anotamos de las últimas reuniones es que quieren bajar el déficit para hacer a la empresa más seductora financieramente para incorporar financiamiento de otra índole. O que ingresen accionistas de otro sector o que se financien proyectos que generen ingresos. O sea, no cierran la puerta a una posible venta”, dicen las fuentes gremiales.

Para los gremios, el tamaño del ajuste buscando no está tan claro. “Eso es algo que nos preocupa mucho. No solo por los puestos de trabajo, sino porque queremos que la empresa siga existiendo. ¿Cuál es el plan para hacer para hacer a la empresa sustentable y cuál es el proyecto comunicacional? No podemos hablar de números, no queremos hacer una lista. El cuestionamiento nuestro como colectivo de trabajadores es que acá no hay un plan que parte de un proyecto. Milei dijo que hay que congelar y recortar y eso es que hacen”.