Longobardi: «No soy chupamedias del Gobierno, para eso escúchenlo a Feinmann»

En el comentario editorial de su programa radial, el periodista Marcelo Longobardi cargó contra sus colegas de LN+, haciendo especial mención a Eduardo Feinmann, a quienes tildó de «chupamedias» y «exégetas del Gobierno«.

«Yo sé muy bien que son comentarios que no son simpáticos en términos generales para el estado de cosa de la opinión pública argentina de hoy», adelantó al iniciar su alocución en Radio Rivadavia. Acto seguido, trazó una diferencia con aquellos periodistas que «hacen muy bien ese trabajo, del populismo periodístico», algo que reconoció que «no sabe hacer»: «Lamentablemente, es un don que no me fue dado».

En ese sentido, cuestionó la lógica binaria de la política argentina, la cual consideró «primitiva» y que se replica en los medios. «Si no te gusta la señora Kirchner, como no me gusta a mí, y nunca fui amigable con los Kirchner, pues tenés que ser amigable con Milei, ¿no? Y si no sos amigable con Milei, entonces son un hijo de tu madre», explicó Longobardi. «Esa lógica binaria, primitiva, no me va», subrayó.

A raíz de eso, indicó que es un «pesimista» porque «ese es mi trabajo, para eso estoy acá». Acto seguido, apuntó contra sus colegas. «No estoy acá para hacer de chupamedias ni de exégeta del Gobierno ni para intervenir en la vida política de la Argentina. Para eso pongan LN+ o escúchenlo a Feinmann, que a eso se dedican. No es mi caso, ni lo va a ser», lanzó.

Las críticas contra el Gobierno de Javier Milei

Longobardi también analizó la situación económica del país, ante lo que indicó que «la Argentina vive un veranito financiero, que está genial, hay un montón de gente que gana plata mucha plata con los bonos, con los tipos de cambio y con las transacciones entre tipo de cambio». En ese sentido, remarcó que «hay un brutal atraso cambiario con una inflación desatada». «No me jodan más, viejo, así no va. Con esta tasa de inflación y con 2% de devaluación, esto no va», advirtió.

Además, envió un mensaje al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien pidió que le avisen que «el país no es un banco». «Esto no es el Deutsche Bank ni el City, esto es un país», subrayó el conductor, a la par que alertó que «el Gobierno se encamina a un inconveniente».

Y agregó: «Una tasa de devaluación del 2% con una depresión del 20 o del 15 no va. Dentro de cuatro meses nadie va a poder exportar. Lamento la mala noticia, pero me parece que es la realidad. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice«.

Sumado a esto, afirmó que el presidente Javier Milei «ha resuelto ubicarse en el lugar de Moisés» y cuestionó a la canciller Diana Mondino sobre sus dichos sobre los jubilados. «El disparate de Mondino es equivalente al de la señora de Kirchner cuando bailaba en público mientras mataban gente por la calle. No sé como el presidente echó al secretario de Trabajo y no echó a Mondino que pronosticó la muerte de los jubilados y por lo tanto no hay que prestarles nada», expresó.

