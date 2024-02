López Murphy contestó los agravios de Milei y calificó como «un enorme error su actitud» – NCN

Durante la noche del lunes, desde la provincia de Corrientes, el presidente Javier Milei volvió a apuntar contra los legisladores de la oposición y tildó de “basura” y “traidor de las ideas” al diputado Ricardo López Murphy, quien contestó los agravios a través de las redes sociales.

“Presidente @JMilei, por republicano respeto a su investidura me reservo la respuesta que de otro modo merecería. Además, mis muchos años luchando con coherencia y civismo por nuestra Patria hablan por mí”, escribió el diputado de Juntos por el Cambio.

Luego, en declaraciones radiales, López Murphy añadió “que el presidente ataque a los ciudadanos y al Congreso yo creo que es un error enorme y me parece que no es compatible con las funciones que desempeña. Me parece mal animalizar al adversario”.

A mí me parece mal cuando lo hace el actual presidente y cuando lo hacía la doctora Cristina Fernández de Kirchner”, completó haciendo referencia a calificativos como “carancho y buitre”. “Yo creo que esos términos no corresponden y creo que una atmósfera de respeto y razonabilidad es lo mejor. Más allá de eso, yo voy a contestar con templanza, con cordura, con serenidad. Yo en eso no voy a entrar”.

Asimismo, el diputado nacional de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, consideró que “el nivel de la respuesta de López Murphy al presidente habla tan bien de Ricardo que no tengo dudas que si Milei reparara 5 minutos en su furia inconducente y canalizara mejor su energía, lograría mucho más de lo que se propone y que la Argentina necesita”. “No importa si es Lali, María Becerra, Ricardo López Murphy o cualquier persona que piense distinto. De un presidente esperamos que enfoque sus esfuerzos en sacar adelante el país, y no en insultos y agresiones. Esperamos más”, agregó el legislador porteño Emmanuel Ferrario.