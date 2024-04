Los Milei buscan recomponer la armonía en el bloque de LLA tras el episodio con Marcela Pagano

El bloque de Diputados de La Libertad Avanza vive horas de alta tensión. Es que mientras el presidente Javier Milei se encuentra con el empresario de Tesla, Elon Musk, en los Estados Unidos, su hermana Karina, secretaria general de Presidencia, ordenó a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, evitar de todas las maneras posibles que Marcela Pagano asumiera como titular de la Comisión de Juicio Político.

Pensar a largo plazo. Son 86 los diputados que el oficialismo necesita alcanzar para proteger de posibles juicios políticos a Milei, y hoy no solo no tienen el número sino que quieren que esa sensible área quede en manos de alguien que responda directamente. Una rápida solución fue “compensar” a la diputada y periodista encabezando la Comisión de Finanzas, y que Bertie Benegas Lynch pase de esa comisión a la que Pagano tomó control el pasado miércoles.

Según pudo reconstruir PERFIL, Pagano no quiere renunciar, no ve con buenos ojos tampoco de asumir en Finanzas, y espera que vuelva su “único jefe político” de viaje para definir qué hacer. Al terminar la sesión donde quedó a cargo de la comisión, ella misma dijo públicamente, acompañada del (ahora ex) jefe del bloque de LLA, Oscar Zago, que contaban con el aval del propio Milei.

Marcela Pagano quedó al frente de la comisión de juicio político en medio de una fuerte interna con Martín Menem

Y si bien Zago perdió el liderazgo del bloque (otro de los que Karina no quería), por esta interna desatada con Martín Menem, los “modos” del titular de la cámara baja también le representaron un costo: quedó expuesto por la desprolijidad de mandar cinco minutos antes de la sesión un pedido para levantarla, presionó para que en Diputados TV no se hable de esta interna en plena transmisión, afectando el trabajo de Laura Serra, y ahora está forzado a aceptar la oferta del propio Zago, que se fue junto a la cordobesa María Cecilia Ibáñez y el bonaerense Eduardo Falcone para armar su bloque MID, pero propone mantener un interbloque que le garantice esos votos que tanto necesita el oficialismo.

Lo cierto es que Menem ahora presiona a Pagano para que desconozca el acta firmada que la nombra como la presidenta de la comisión. Todo indica que si no es el máximo mandatario el que se lo pide, la periodista no acatará el pedido y el próximo jueves ratificará su cargo en el Congreso.

De no ser así, la actividad parlamentaria en esa comisión corre peligro, porque ya el radicalismo y Unión por la Patria no quieren dejar un precedente en donde “el presidente de la cámara decide a último momento, con quórum, que una comisión no es soberana” y podrían no dar quórum.

«Milei me dijo que proceda», aseguró Martín Menem tras bajar a Pagano de la comisión de Juicio Político

“Si Oscar obedecía el pedido de Menem, la oposición se hubiera quedado con la Comisión de Juicio Político. Hizo lo correcto”, afirman a PERFIL desde el entorno de Zago.

Mientras, Pagano ya se puso en contacto con abogados para asesorarse si hizo lo correcto y también se comunicó con el nuevo titular del bloque, Gabriel Bornoroni, luego de que Menem obtuviera unanimidad para desplazar a Zago. Si bien la relación de Pagano con Zago tampoco era buena, ella consideraría que quedó en medio de una interna y que en este caso suscribe la postura del ahora legislador del MID.

Si los hermanos Milei no logran unificar su postura en este caso y reducir los daños, podrían perder representatividad en una comisión sensible y bancas en su espacio.

JD / Gi