Los países bálticos acuerdan construir ‘instalaciones defensivas’ en fronteras con Rusia

Los Países bálticos acordaron este viernes construir una «línea de defensa» común en la frontera con Rusia y Bielorrusia con el fin de evitar un «conflicto militar» en la región como el ocurrido en Ucrania, en el marco de la invasión rusa a este país.

Así los ministros de Defensa de Letonia, Lituania y Estonia, se han reunido este viernes en Riga, la capital letona, para ratificar un acuerdo que comenzó a gestarse en la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid en 2022.

«Estonia, Letonia y Lituania construirán las instalaciones defensivas antimovilidad en los años futuros para disuadir y, si fuera necesario, defenderse de las amenazas militares», se afirma en un comunicado del Ministerio de Defensa de Estonia, según reprodujo la agencia de noticias AFP.

El ministró de Defensa de Estonia reclamó «esfuerzos de gran envergadura» al respecto para «salvar las vidas de numerosos civiles en Ucrania y desbaratar la máquina de guerra» del presidente ruso Vladimir Putin.

El texto precisa que se trata de instalaciones defensivas desplegadas «en las fronteras con Rusia y Bielorrusia», que combinan medidas de prevención y seguridad, así como otros elementos sobre el terreno que apoyan a la defensa para detener a las tropas agresoras si es necesario.

«En tiempos de paz no se colocan explosivos, alambres cortantes ni otros obstáculos en la frontera de Estonia. En lugar de ello, se establece una red de búnkeres, puntos de apoyo y líneas de distribución», explica el comunicado.

En la misma línea, el ministro letón de Defensa, Andris Spruds, indicó en la red social X (ex Twitter) que se tratará de una «línea de defensa báltica para defender el flanco oriental de la OTAN y privar a nuestros adversarios de su libertad de movimiento».

Según su homólogo estonio, Hanno Pevkur, la necesidad de realizar este proyecto común «se desprende de la situación actual en materia de seguridad».

«La guerra de Rusia en Ucrania ha demostrado que, además de los equipos, municiones y mano de obra, o las defensas físicas, también se necesitan instalaciones en la frontera para defender Estonia desde el primer metro», afirmó Pevkur, citado en el comunicado, consignado por la agencia de noticias Europa Press.

«Estamos llevando a cabo este esfuerzo para que el pueblo de Estonia pueda sentirse seguro, pero si surgiera el más mínimo riesgo, estaríamos preparados rápidamente para diversos acontecimientos», aseguró.

