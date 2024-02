Los países de la Unión Europea acordaron un nuevo pacto fiscal

Los países de la Unión Europea (UE) alcanzaron este sábado un acuerdo para un nuevo pacto fiscal que entrará en vigencia este año, tras suspenderse por tres años por la pandemia de Coronavirus, el cual permitirá reducir la deuda y el déficit, y, al mismo tiempo, mantener las inversiones en áreas clave como defensa y transición verde.

El acuerdo, que regula los límites de déficit y deuda de los miembros del bloque, llega tras dos años de negociaciones en el cual se trató de equilibrar posturas de países que prefieren la austeridad, como Alemania, y de aquellos que defienden una mayor flexibilidad, como Francia e Italia.

«Me congratulo por el acuerdo político sobre nuestra ambiciosa reforma de gobernanza económica de la UE para una economía europea competitiva y justa», afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje publicado en la red social X.

Las nuevas reglas –indicó- “permitirán a los países de la UE invertir en sus metas y a la vez consolidar sus finanzas públicas».

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 10, 2024