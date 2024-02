Lula y Blinken pidieron la creación de un Estado palestino

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, coincidieron este miércoles en la necesidad de la creación del Estado Palestino, al reunirse en el palacio presidencial de Brasilia en medio de una crisis diplomática entre Brasil e Israel por la guerra en Gaza, informó el Gobierno local.

«El presidente Lula reafirmó su deseo de paz y del fin de los conflictos en Ucrania y la Franja de Gaza. Ambos coincidieron en la necesidad de crear un Estado palestino», dijo la Presidencia de Brasil en un comunicado enviado a Télam sobre la reunión con Blinken, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos.

El encuentro en el Palacio de Planalto duró una hora y cincuenta minutos, y también estuvieron presentes el asesor especial de Lula, el excanciller Celso Amorim, y la embajadora de Estados Unidos en Brasilia, Elizabeth Bagley.

«Fue una reunión excelente. Estoy muy agradecido al presidente Lula por su tiempo, fue una reunión excelente. Estados Unidos y Brasil están haciendo cosas muy importantes juntos», dijo Blinken a periodistas al salir de la reunión en la sede de la Presidencia.

«Trabajamos juntos bilateralmente, regionalmente y globalmente. Es una asociación muy importante y somos gratos por la amistad de Brasil», agregó.

Blinken se encuentra en Brasil para participar de la reunión de cancilleres del G20 que se realiza este miércoles y jueves en Río de Janeiro, tras lo cual tiene previsto visitar al presidente Javier Milei en Buenos Aires.

Según el comunicado, Lula expresó su «agradecimiento» al presidente Joe Biden «por su postura en defensa de la democracia y por las medidas que ha adoptado a favor de los trabajadores estadounidenses».

Blinken, por su parte, «felicitó a Brasil por la aprobación de la reforma tributaria, la recuperación de las políticas sociales y la responsabilidad fiscal. Recordó que Estados Unidos es el principal inversor en Brasil y está abierto a profundizar los vínculos económicos y comerciales entre los dos países», dijo la Presidencia brasileña.

Repasaron la agenda bilateral de Lula y Biden sobre el trabajo digno lanzada en septiembre pasado, y el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que Washington está interesado en hacer un nuevo aporte al Fondo Amazonia que administra Brasil para impulsar políticas sociales preservando la selva sudamericana.

El presidente Lula reiteró la necesidad de reformar las organizaciones financieras internacionales y el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que contó con el apoyo de su interlocutor, según el comunicado.

Lula destacó la urgencia de abordar la cuestión de la deuda externa de los países africanos, mientras que Blinken «agradeció el accionar de Brasil en el diálogo entre Venezuela y Guyana» por el diferendo por la región del Esequibo.

