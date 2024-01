Manrique apuntó a los gobernadores tras la ruptura de Jaldo: «No nos quejemos cuando la gente nos repudie»

El secretario gremial de la CGT, Mario “Paco” Manrique valoró la movilización realizada por la CGT el miércoles pasado en el marco del paro general convocado por la central obrera, y dió detalles del estado del proyecto de ley “ómnibus” y el DNU 70/2023 en el Congreso de la Nación luego de que tres diputados de Salta rompieran el bloque de Unión por la Patria (UP) para apoyar el dictamen oficialista por orden del gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo.

Para Manrique, la movilización obrera tuvo un “balance positivo, no solo por la multitud que se movilizó, sino porque también fue una marcha donde no hubo problemas, muy pacífica, más allá de la angustia y la tristeza que por lo menos yo note en la gente por la situación que se está viviendo en Argentina”, subrayó.

En esa línea el también diputado nacional por UP, expresó que espera que “el gobierno tome una lectura seria de la marcha y del mensaje contundente de gran parte de la población sobre las medidas que está tomando y las que pretende tomar”, y cargó contra la ministra de Seguridad de la Nación, quien declaró que la marcha fue de “40 mil personas”, “está viendo otra película”, relativizó Manrique.

A su vez, se refirió al impacto del paro con movilización en todas las provincias, “hubo movilizaciones en el interior muy importantes que se van a seguir replicando si esta forma de gobernar de prepo, con amenazas y sin justificar ninguna de las medidas no cambia”, indicó.

En diálogo con El Destape Radio, el secretario Adjunto de SMATA, consideró que el Presidente, Javier Milei, “está poniendo a la sociedad contra la pared y eso no es bueno” y señaló que la sociedad sufre “cada vez más angustia”, luego de que el Ejecutivo Nacional profundice “las necesidades que arrastraba nuestro gobierno”, en referencia al período de Alberto Fernández al mando de la primera magistratura.

Manrique aclaró que la CGT aún no volvió a reunirse luego de la movilización al Congreso de la Nación y que aún no se está hablando de una próxima marcha en el día que se debata el proyecto de ley en el parlamento nacional.

Para el dirigente, “el Presidente sigue tirando del piolín, un día antes de la movilización manda el proyecto de ley de reimplantación del Impuesto a las Ganancias. Es un nene caprichoso, le tirás la oreja y te tira un sillazo” por lo que, “hay que ir con tranquilidad y despacio porque vamos a entrar en una espiral de conflicto que una vez que arranque va a ser difícil pararla” advirtió.

Siguiendo con ese hilo, Manrique sostuvo que espera que “ el señor Presidente reflexione, deje de twittear y se ponga a gobernar como debe ser. No podes gobernar de prepo, el Ministro de economía, la de Seguridad, el adorno este que tenemos de Vocero Presidencial, andan con la cartuchera en la cintura todo el día, ninguno es capaz de llamar a la reflexión”, manifestó.

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires se refirió también a la ruptura del bloque de UP en la cámara baja a raíz de las negociaciones del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, con el gobierno nacional, “espero que no pase más, no lo puedo asegurar” y agregó “ya nos pasó con Salta, ahora con Tucumán. Después no nos quejemos cuando la gente nos repudia, o nos desconoce”, afirmó.

Manrique espera que el resto de gobernadores “comprendan” la situación que se está debatiendo en el Congreso y dejó las puertas abiertas para que el mandatario tucumano vuelva al bloque peronista, “que el mismo Jaldo también entienda, esta a tiempo de entender que se equivocó y lo convocamos a que revea esta situación”.

Finalmente, para el sindicalista, “no se puede vivir pendiente de que te gobiernen con extorsión, con billetera, de tengo plata o no tengo plata, de te mando plata a vos, a vos no porque sos mi enemigo, porque en medio de esa disputa hay muchos ciudadanos” por lo que llamó a reflexionar a los dirigentes políticos, “Paremos un poquito porque estamos jugando con fuego que es la paciencia del pueblo”, concluyó