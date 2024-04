Milei, EE.UU., China y el clásico Villarruel-Karina

Victoria Villarruel también tuvo su foto con la general. No iba a desaprovechar la oportunidad. Fue un mensaje fuerte en medio de otros reforzando, con sobreactuación, que el aliado principal es Estados Unidos.

Fue el entierro de otra retórica con Lula, López Obrador, Evo Morales, Maduro y Ortega, de la que usufructuaba Fernández. Ahora, se cuestionó la impenetrabilidad de la base china en Neuquén y, redoblando apuestas, Milei prometió un puerto compartido con EE.UU. en Tierra del Fuego, donde antes se hablaba de lo mismo, pero con China.

Volvamos a la foto: hasta Cristina Kirchner, cuando ocupaba el mismo despacho, recibió a la jefa del Comando Sur del Ejército norteamericano. Laura Richardson, con cuatro estrellas en sus charreteras, seguramente no salía de su asombro con el especial trato protocolar que le dispensaron. Había madrugado con Milei y su ministro de Defensa, en la base de Ushuaia hasta donde voló el jefe de Estado en un gesto extremo de amistad con los EE.UU. y luego volvió a esa relación estratégica al recibir un avión Hércules que ya estaba aquí. El Hércules, como los F-16 estacionados en Dinamarca, fueron acordados durante el gobierno anterior. El Hércules fue un regalo disfrazado de leasing (100 mil dólares) para un avión de 35 años de antigüedad, modernizado.

A la hora de los hechos, Fernández había dejado la épica cuando desechó la oferta de aviones chinos. Hubiera sido un acto decisivo cambiar el sistema de defensa. No ocurrió.

Quien está coronando su gestión exitosa es el embajador americano, Marc Stanley, que encontró en tan notables gestos de amistad una retribución para aplacar su enojo porque Milei no siguió su consejo de no entrevistarse con Trump en una convención conservadora. Fue solo un saludo, se defendió el Presidente que, empero, no se ahorró de augurarle al magnate que esperaba verlo pronto en la Casa Blanca. Stanley, representante político del rival de Trump en noviembre, metió la estocada sobre el tema más sensible para Washington: la relación con China. Pidió que se audite qué hace el Ejército chino en la base secreta de Neuquén, que existe porque Cristina la aprobó.

Primera conclusión: la explícita alianza con EE.UU. espera algo más que gestos retóricos, aunque no hay -no lo habrá nunca- una relación “simétrica”, como fantaseó el ex canciller Dante Caputo (nada que ver con el Caputo, devenido en técnico de fútbol ni con Santiago Caputo). Estas se parecen más a las “relaciones carnales” de Guido Di Tella. Tanto es así que ya Milei quiere volver a ser aliado extra OTAN, como Menem. En los tiempos menemistas de Diego Guelar en Washington, se negoció esa alianza, que Milei retoma con energía. La historia no empieza con los recién llegados que se deslumbran con las luces del centro.

Todo esto para decir lo que es bien sabido: que lo que necesita la Argentina son inversiones y para que esas inversiones vengan deben darse condiciones que les garanticen seguridad y perdurabilidad. Para que eso ocurra todavía falta un rato largo, aunque la caída relativa de la inflación y del riesgo país son datos que habrá que seguir de cerca para ver si se convierten en tendencia. Milei abona el terreno haciendo los deberes y exhibiéndose como el primero de la clase frente a la Casa Blanca.

Segunda conclusión: la paciencia china es milenaria, pero considerar que no tendrá gestos de represalia si el distanciamiento argentino crece, es un error de apreciación grave. Es un enorme cliente comercial argentino. Dicen que los frigoríficos brasileños se están preparando para enfrentar la demanda china si Beijing deja de comprar carne argentina, con cualquier excusa. Y que pronto el Gobierno deberá a pagar los 5.000 millones que le prestaron a Sergio Massa. Las primera cuota, de 1.666 millones, vence en junio.

¿Se está usando a la Argentina como un pequeño teatro de operaciones de una fricción global entre las dos superpotencias? Las dudas sobre las previsiones diplomáticas de una posible escalada con China existen. La canciller Mondino ha reiterado que el Gobierno no negociará con países comunistas, tal como repite Milei, pero acaba de venir de una misión comercial a Vietnam. ¿Acaso Vietnam no tiene un gobierno de raíz comunista, como China? Vietnam libró una terrible guerra y EE.UU. debió retirarse, desgarrado internamente por aquella conflagración. Ese conflicto histórico no obstruye la relación que ese país tiene ahora con Washington.

Dicen que la propia Villarruel quedó sorprendida por la debilidad de argumentos que exhibió Mondino en su visita al Senado, de lobby para destrabar el pliego del rabino de Milei, Shimon Wahnish, como embajador en Israel. Pero obtuvo su objetivo, a pesar de la poca consistencia de su exposición, según se comentó en esa cámara.

Algo más sobre esa foto de Villarruel con Richardson: forma parte de una estrategia de la vicepresidente para construir su propio camino y su propia línea dentro de los libertarios. Su competencia partidaria no es con Milei, ya lo ha dicho, sino con Karina, hermana del Presidente y su mano derecha, que está apoyándose en el clan Menem. Karina ya comenzó el armado partidario en el Interior y particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde Villarruel también quiere instalar su propia impronta. Un político filo peronista que la frecuenta dice que la vicepresidente no esconde su pensamiento de derecha, pero que se maneja con los senadores y el mundo político y diplomático con mejores modales que Cristina.

Detrás de la fanfarria militar con cierto eclecticismo –en Ushuaia se escucharon los dos himnos y la marcha de Malvinas– y de la exhibición diplomática, las negociaciones por la integración de la Corte son frenéticas. Un emisario de Santiago Caputo, Sebastián Amerio, habría llevado mensajes a la Corte. Es otra excentricidad: el ministro de Justicia parece marginado de uno de los asuntos más relevantes. Es su segundo, que fue funcionario del máximo Tribunal, el que hace de correo. En síntesis: Milei teme que le volteen el DNU y que la Corte, como ya ocurrió con Macri, falle y tire abajo los afeites que disimulan que tiene superávit.

La candidatura de Lijo es una representación de ese temor de la Casa Rosada y una amenaza para la actual mayoría del cuerpo.

En la Corte solo hay silencio, salvo Lorenzetti que juega por Lijo, aunque el juez ya prefiere que esa tutela desaparezca: no sabe si lo favorece o si es una mochila de plomo. Los gobernadores no se han manifestado en contra de Lijo y los operadores del juez solo temen por los senadores que responden a Valdés y a Cornejo.