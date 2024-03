Milei habló luego de ordenar que se suspenda el aumento a diputados y senadores

El presidente Javier Milei se mostró en desacuerdo con el aumento en las dietas de los legisladores y dijo que “muchísima gente la pasa peor con muchísima menos plata”. “Que no me vengan con que a ellos no les alcanza”, cuestionó el jefe de estado. Este miércoles se dio a conocer que tanto diputados como senadores tendrían un aumento de alrededor del 30% por enero y febrero de este año.

«Tanto Martín (Menem) como Victoria (Villarruel) tenían que firmar los aumentos, que eran el resultado de la paritaria de la gente del Congreso. En función de eso, se firmó. Obviamente, dada la situación del país, le pedí a Martín que saque la cláusula y avance en algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad«, explicó Milei en entrevista con LN+.

«Yo no estoy de acuerdo», dijo el presidente cuando le consultaron por los aumentos de los diputados y lanzó: «Entiendo que puedan tener necesidades, pero hay 60% de argentinos pobres y más de 10% en la indigencia. Entonces que no me vengan con que no les alcanza porque hay gente que la pasa muchísimo peor, con menos plata», argumentó.

El incremento del 30% generó indignación en gran parte de la sociedad e incluso llegó a parte de la política y del oficialismo, frente a la grave situación económica del país que impacta sobre los ingresos de todos los argentinos, entre ellos los jubilados. El temblor que generó puertas adentro fue fuerte. De hecho, 24 horas después del anuncio, Milei se reunió con Menem y el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, para dar marcha atrás con el aumento.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados publicó esta noche en su cuenta de X (antes Twitter): «Por orden del Presidente Javier Milei, vamos a presentar un proyecto para RETROTRAER el aumento que fue otorgado a diputados y senadores de la Nación de manera automática, debido a la resolución 0013/11 firmada por el ex-presidente del Senado Amado Boudou y el ex-presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez en el año 2011″. Y continuó: «Los diputados y senadores de la Nación bajo ningún punto de vista deben quedar ajenos a realizar el sacrificio que está realizando el pueblo argentino para salir de la crisis«.

Críticas de Milei a los gobernadores por la caída de la Ley Ómnibus

Milei tiene la intención de reflotar varios puntos de la fallida Ley Ómnibus con su convocatoria al «Pacto de Mayo» y, a pesar del paso del tiempo, no dejó atrás sus críticas para los gobernadores, quienes acordaron participar de la reunión de este viernes.

“Yo creí que podía negociar de buena fe con los gobernadores, nosotros después de enviar el DNU, cuando empezamos a trabajar sobre la Ley de Bases, en ese conjunto de reformas estructurales agregamos un capítulo de coyuntura que tenía que ver con la cuestión fiscal”, dijo.

Axel Kicillof irá este viernes a la cumbre del Gobierno y habrá «cartón lleno» en Casa Rosada

Luego agregó: “En ese capítulo, nosotros ofrecíamos arreglar el problema de las provincias como consecuencia de lo que hizo el gobierno anterior. Lo enviamos a las provincias para que se reacomodaron y puse a disposición a todo el equipo de economía para que los ayude con el tema de la deuda”.

“Nosotros estábamos dando un punto del PBI para que acomodaran las cuentas públicas, ellos querían dos. Esto es una derrota para las provincias y, si vos te fijás, el problema fiscal que tienen las provincias, el problema es de ellos”, puntualizó.

Milei habló sobre la denuncia de Iñaki Gutiérrez contra la Universidad de Belgrano y dijo: «Soy un animal de redes sociales»

La actividad del presidente en las redes sociales se volvió una especie de cuestión de Estado, considerando su uso desmedido, con cientos de tuits por día y agravios a personas destacadas de la política y la cultura.

En la nota televisiva que brindó este jueves por la noche, al presidente le consultaron «por qué usa tanto Twitter», a lo que respondió: «Porque soy un animal de redes sociales. De hecho, en la campaña, como no teníamos financiamiento, usábamos redes sociales. Es más, hubo un apagado sobre nosotros, por lo que nos volcamos a las redes, donde nunca pusimos un peso».

Milei: «Yo me fui de la Universidad porque había muchos radicales y kirchneristas que se dedicaban a perseguir liberales»

Milei reconoció que «en eso somos muy fuertes». «Para mí es un mecanismo de comunicación directa con la gente, no necesito un intermediario. Yo manejo mi propio Twitter, mi propio Facebook y mi Instagram. El TikTok me lo maneja Iñaki», detalló y retomó la denuncia que realizó en el discurso que dio en el Colegio Cardenal Copello.

«Al pobre Iñaki le costó que, en la Universidad de Belgrano, una profesora de Microeconomía lo persiguiera y le hiciera bullying. Lo hostigaba y lo agredía en clases. Me contó Iñaki que, a partir de mi declaración, los chicos ahora tomaron fuerza y están dispuestos a declarar, algo que la Universidad ocultaba, protegiendo a esa profesora», denunció.

«Pero no son los únicos, de hecho yo me fui de esa Universidad porque había muchos radicales y kirchneristas que se dedicaban a perseguir liberales. Hay persecución directa y abierta contra estudiantes liberales, algo que denuncié y la Universidad lo permitía», aseguró el presidente.

ML / Gi