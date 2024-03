Milei y CFK: No tan distintos

Entre Javier Milei y Cristina Kirchner existe una llamativa relación que fluctúa al calor de los acontecimientos. No por su flamante cruce tuitero podría catalogárselos como enemigos. Más bien, son opuestos que se tocan. Veamos.

Durante la campaña hubo momentos en los que se ignoraron en vez de atacarse. Milei evitaba apuntar solo contra ella porque su diatriba era contra toda la clase política, y CFK se esforzaba en retener algo del voto joven que había migrado hacia el liberalismo. El punto más caliente fue cuando ella respondió al cántico “la casta tiene miedo”, cuando le dijo: “¿Miedo de qué? Si nunca te pasó nada, hermano”, en referencia al intento de homicidio que sufrió.

La primera vez que se los vio juntos fue en la jura presidencial, cuando la interacción fue jocosa y cordial. Se notaba cierta complicidad. Luego volvió el silencio.

Dueños de estilos muy similares, avasallantes y destacados articuladores del relato que -desde visiones antagónicas-refleja el signo de cada época, CFK y Milei esconden en el fondo un reconocimiento por el otro en el arte de ejercer el poder. El periodista kirchnerista Roberto Navarro había revelado que Cristina elogiaba el coraje del Presidente a la hora de la praxis política y que tenía modos kirchneristas porque “siempre dobla la apuesta y nunca va para atrás”. Incluso, si quisiera, hasta le podría adjudicar un pasado justicialista porque fue asesor de la campaña presidencial de Daniel Scioli en el 2015.

Al propio Milei se lo cuestionaba, en las primeras semanas de gobierno, por no confrontar abiertamente con la ex presidenta. Sus votantes más antiperonistas además se mostraban extrañados por la presencia en el Gabinete de personajes como Daniel Scioli o Guillermo Francos. Y a CFK, en paralelo, los suyos le reprochaban su silencio ante las primeras medidas de shock del libertario. ¿Por qué no se peleaban?

Pero los vientos de la política cambiaron y los obligó a exponer sus enfrentamientos para no quedar atados el uno al otro. Ella publicó un duro documento criticando la gestión económica del Gobierno (justo tras sus elogios al “coraje” del Presidente que hizo públicos Navarro) y él comenzó a ser más duro con los K.

Redes salvajes. El último capítulo de esta relación se dio durante el fin de semana, cuando se cruzaron por la red social X, cuando Milei justificó el aumento salarial del 48 por ciento amparándose en un decreto firmado por Cristina Kirchner. La ex presidenta lo chicaneó por no hacerse cargo de la firma del decreto. Milei la chicaneó por tenerlo bloqueado y la discusión continuó hasta el día siguiente porque el Presidente siguió escribiendo pasada la medianoche, cuando le habló de suspender la jubilación de privilegio de 14 millones de pesos de ella, y CFK le preguntó por la mañana que hacía despierto a esas altas horas amenazándola por internet. La novedad en este episodio es que hace tiempo que Cristina no le dedicaba tanto tiempo a una discusión pública con un adversario político. Habría que remontarse a sus años como senadora para encontrar una postura de este tipo. Tal vez, en esta etapa de la Argentina, donde Miliei tiene un frente opositor amplio, CFK decidió picar en punta y posicionarse como la antítesis de él.

Ambos tienen un origen similar. Son hijos de trabajadores, familias de clase media, con padres colectiveros. Tanto el padre de Cristina, Eduardo Fernández, como el del Presidente, Norberto Milei, trabajaron como choferes de colectivo y con los años llegar a ser dueños de algunas unidades.

