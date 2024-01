Nuevos ataques israelíes al sur de Gaza y el foco político se traslada a la UE

El Ejército israelí volvió a bombardear este lunes Khan Yunis, el nuevo epicentro de la guerra en Gaza, en el sur de la Franja, mientras el foco político del conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas se trasladó a Bruselas, sede de la Unión Europea, donde los cancilleres del bloque encabezados por Josep Borrell se reunirán por separado con los jefes de las diplomacias israelí y palestina.

Testigos reportaron ataques nocturnos mortales en Khan Yunis, la ciudad más grande en el sur de Gaza, y fuertes enfrentamientos entre soldados israelíes y combatientes de Hamas.

Alrededor de 40 palestinos murieron a causa de los bombardeos en las últimas horas contra varios edificios que alojaban a numerosos desplazados en Khan Yunis, en medio de la ofensiva israelí sobre el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.

Cinco de estos edificios fueron alcanzados por misiles, informó la agencia de noticias palestina WAFA, recogida por Europa Press.

Foto: AFP

Entre los lugares atacados se encuentra la escuela Al Mauasi y una vivienda situada en los alrededores del hospital de campaña instalado por Jordania, que ya la semana pasada denunció un herido entre sus trabajadores a causa de los ataques israelíes contra la zona.

Las tropas israelíes también abrieron fuego en los alrededores de la Universidad Al Aqsa, que aloja a numerosos desplazados y cuyo edificio administrativo habría sido alcanzado por balas.

People in Gaza are dying not only from bombs and bullets, but from lack of food & clean water, and hospitals without power & medicine.

This must stop.

I will not relent in my call for an immediate humanitarian ceasefire and the immediate & unconditional release of all hostages.

— António Guterres (@antonioguterres) January 20, 2024