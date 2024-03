Pablo Avelluto: «Patricia Bullrich llegó al PRO cuando la fiesta ya estaba empezada»

Pablo Avelluto, quien fue ministro de Cultura durante el gobierno de Mauricio Macri, apuntó contra la Ministra de Seguridad de la Nación. “Patricia Bullrich cuestionaba a quién era su rival y terminó en sus brazos”, sostuvo.

“Hace pocos meses Patricia hablaba de Milei como una persona con ideas peligrosas, hablaba de sus vínculos con la extrema derecha y hoy es su ministra”, recordó Avelluto, actualmente coordinador general del Sistema de Medios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, en declaraciones radiales.

El ex Ministro de Cultura de la Nación habló sobre la actualidad del PRO, los cambios dentro del partido y la injerencia del expresidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich. En esa linea, mostró estar alineado con la posición de Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró estar ”en contra de entregarle el PRO a Milei” porque tiene “valores diferentes”.

«Comimos milanesas con puré»: tras su reunión con Milei, Ritondo aseguró que no habrá fusión de LLA y el PRO en Diputados

En ese sentido, Avelluto expresó: “Sin dudas Milei ha traído a muchos antiguos votantes del PRO, y algunos dirigentes del PRO hacen algo que en la política se llama ‘seguidismo” u ‘oportunismo’”

El exfuncionario dijo que “el PRO del 2015 no tiene nada que ver con Milei”. “Era un partido que se definía en el centro, alejado de cualquier extremo, que intentó ser una alternativa moderna y superadora a la crisis política nacida en el 2001, era un partido no ideológico en términos de que abreva en distintas tradiciones políticas de nuestro país”, recordó Avelluto.

En esa línea, Avelluto dijo estar “desconcertado”, debido a que “no son ni las ideas, ni los valores, ni las maneras que caracterizaron al partido, sobre todo, en su época de esplendor por el 2013, 2015 y 2017”.

Pablo Avelluto: «Macri es coherente con sus ideas, lo de Bullrich es escandaloso»

«Patricia llegó cuando la fiesta ya estaba empezada y sus posiciones no representan ni la esencia, ni la identidad y ni la vocación democrática que el partido tuvo desde sus inicios”, añadió.

“Si el partido decide ir hacia otro lugar, no seré más parte. Las convicciones son para siempre, no para cuando conviene y cuando son atractivas para el electorado”, subrayó el ex Ministro. Y agregó: “Estoy en contra de un Gobierno que estigmatiza, ataca e insulta a cualquiera que disiente con él. No coincido con muchas de las cosas que propone el Gobierno y no coincido con su manera de proponerlas”.

RM CP