Patricia Bullrich apuntó contra Mauricio Macri: «Yo represento a la parte mayoritaria del PRO»

En medio de la incertidumbre sobre la oficialización de una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó las discrepancias que existen con el fundador de este último partido, el expresidente Mauricio Macri. Bullrich calificó como «espuma» la eventual entrada de la fuerza política en el Gobierno, argumentando que, según su percepción, esto ya está ocurriendo en la práctica.

La funcionaria, quien provocó controversia al unirse al Gabinete de Javier Milei, reafirmó su postura de no tener que pedirle «permiso a nadie» y afirmó que representa a la facción mayoritaria del PRO debido a su victoria en «una interna abierta».

«El acuerdo ha marchado, por eso el PRO votó masivamente la ley, en particular y en general», afirmó Bullrich en diálogo con Radio La Red al ser preguntada sobre la posible alianza que se formalizaría en los próximos días.

En ese contexto, la ministra recordó que hubo «sectores de Juntos por el Cambio que fueron reacios a acompañar un cambio», lo que desencadenó «una crisis» en la coalición que gobernó el país entre 2016 y 2019.

En ese punto, Bullrich abordó directamente el acuerdo que se está gestando entre Macri y Milei: «Toda esta espuma de que el PRO está alineándose, hay más espuma que otra cosa. O quizás tiene que ver que el 19 de marzo hay elecciones en el PRO y hay cambio de presidente», señaló.

Patricia Bullrich: «El sector de Juntos por el Cambio que no quería el cambio perdió»

La ex candidata presidencial expresó que desconoce si Macri tiene la intención de presidir el partido y agregó que solo se informa a través de lo que lee en los diarios, dejando en claro que no mantiene comunicación directa con el ex presidente.

Bullrich continuó refiriéndose a Macri y señaló que «no es un problema de tiroteo», al abordar el desacuerdo que surgió cuando aceptó liderar el Ministerio de Seguridad sin el respaldo del ex presidente.

«Es un problema de que yo creo que al cambio hay que apoyarlo sin especulaciones, yo soy más directa, estoy convencida de eso, y cuando me convenzo de algo voy al frente. No tengo que pedirle permiso a nadie cuando lo que hago es totalmente coherente, como lo hicimos cuando salimos a apoyar a Milei en la segunda vuelta para ganar contundentemente», subrayó.

Jorge Asís acusó a Javier Milei y Mauricio Macri de realizar una «estafa política» por el acuerdo entre LLA y el PRO

En ese momento, destacó su papel dentro del partido al recordar los resultados electorales: «Yo represento una parte muy importante del PRO, la parte mayoritaria diría, y por eso logré, cuando nadie lo pensaba, ganar una interna. Mostré que el pensamiento que yo tenía era el dominante en el PRO».

Y agregó: «No fue a través de una interna cerrada. Fueron 7 millones de votos. Siento que tengo la capacidad de poder generar la representación social, un partido no solo es un dirigente sino el pueblo que te vota. Y creo que todo ese pueblo está alineado al cambio y puesto en una posición de decir no nos vayan a frustrar el cambio nuevamente».

Incluso Bullrich expresó su disgusto cuando durante la entrevista le preguntaron repetidamente sobre la postura del fundador del PRO: «No sé, no quiero hacer una entrevista hablando de Macri, no me interesa hacer una entrevista siendo la psicóloga de Macri, no lo soy, no me interesa. Si quieren una entrevista con Macri, hablen con Macri», afirmó.

Después de que la Ley Ómnibus fuera descartada, se fortaleció la posibilidad de un acuerdo oficial entre el PRO y el Gobierno. El presidente Javier Milei estará atento a las negociaciones y comenzará a discutir con su círculo cercano el diseño que podría tomar esta eventual alianza, anunciada durante su reciente gira internacional. Sin embargo, por el momento, no tiene planes de reunirse con Mauricio Macri y apenas está iniciando los preparativos para dicho encuentro.

BR/fl