Pichetto calificó como «marxista» a Kicillof y puso en duda que el peronismo pueda modernizarse en el corto plazo – NCN

El diputado y líder de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, puso en duda que el Partido Justicialista (PJ) pueda lograr renovarse y cargó fuertemente contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien lo vinculó con el marxismo.

De esta manera, el histórico dirigente pejotista, que supo llevar los hilos del Senado de la Nación durante casi dos décadas en favor del peronismo, volvió a encender el ventilador horas después del Congreso del PJ.

Consultado al respecto en Radio Rivadavia, Pichetto reflexionó sobre el futuro del espacio: “Yo no tengo realmente expectativas. La postal de lo que dejó el Congreso Justicialista es muy magra, muy pobre”.

“Después, si el peronismo no cambia su visión y deja de tener esta mirada de izquierda, este revisionismo estúpido de los setenta permanente…. De creer que el Estado presente, las madres de Plaza de Mayo, está todo bien… Pero yo no estoy en ese juego”, continuó.

Para Pichetto, el PJ debería “tener una visión moderna, capitalista, productiva, volver a las fuentes, a una visión del mundo del trabajo”. “Eso es lo único que puede volver a poner al partido, que es un partido que tiene representación en cada pueblo”, agregó.

Según indicó el legislador nacional, para que eso suceda “va a tener que pasar mucho tiempo», porque -en su criterio- «siguen gravitando las construcciones que tienen que ver con el fracaso”.

“En la mesa está el gobernador de la Provincia de Buenos Aires. No tengo nada personal, pero su visión neomarcista, estatista, carente de autocrítica, me parece que eso no nos da ninguna posibilidad futura», remató Pichetto.

En esa línea, continuó: “Ojalá tengan suerte. Yo tengo un partido, lo he construido, estoy trabajando desde afuera. No creo que en esta etapa el peronismo pueda modernizarse ni encarar una segunda renovación como en los ’80, que modernizó las estructuras, que planteó también nuevas ideas. Ideas, ideas. No hay una nueva idea, son discursos viejos”.

En referencia al documento del PJ, Pichetto respondió de forma irónica: “ Me pareció malo, lo escribió, lo debe haber escrito Cipriano Reyes antes de morir”.