Pichetto le reclamó a Milei que promueva un gobierno “de coalición” : “No se puede funcionar así 4 años”

El diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto analizó cuáles son los desafíos del Gobierno de cara a la aprobación de la ley ómnibus que comenzará a tratarse en el recinto de la Cámara de Diputados la semana próxima. Para el legislador, es central que el presidente, Javier Milei, debe promover un gobierno de coalición para funcionar.

Antes había cuestionado que el proyecto de ley abordaba demasiadas temáticas y que debía haberse enfocado en lo económico. “Hay que encontrar un sendero de diálogo positivo y salir de la agresión. Hay que reconstruir el diálogo con los gobernadores de manera sincera, que sirva para que también acompañen una política nacional y ellos no sientan que pierden capacidad de funcionamiento en sus provincias», evaluó en diálogo con Radio La Red.

«Si el Gobierno en el corto plazo no va hacia un camino de coalición, tiene dificultades. Así no se puede funcionar los cuatro años», advirtió y agregó: «El Gobierno tiene un problema estructural, no tiene mayoría parlamentaria. Hay que tratar de dialogar, construir mayoría. No se puede ir ley por ley. Hay que trabajar en la construcción de mayoría parlamentaria para poder gobernar cuatro años”, sostuvo Pichetto.

Sobre las formas confrontativas de Milei recordó que el kirchnerismo “también tuvo actitudes muy fuertes, incluso se metió con la Justicia y hasta con el Poder legislativo”. “El Gobierno tiene el deber, para gobernar cuatro años, que es su mandato ganado por las elecciones, tiene que construir una mayoría parlamentaria y lo tiene que hacer a través del diálogo, de un consenso», insistió. «Requiere de un espacio de coalición con las fuerzas que no han estado con el kirchnerismo en el período de Alberto Fernández, que fue nefasto”, aclaró.

Primera denuncia en Comodoro Py para que se investigue la legalidad del dictamen de la ley ómnibus



El excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019 recordó que la gente “votó por más diálogo, salir de la confrontación». «Eso también fue votado, no votamos un modelo autoritario. Ha tenido la Argentina una dinámica tremenda en estos 40 días”, enfatizó.

Sobre la posibilidad de la aprobación de la ley ómnibus, Pichetto aseguró que no estaban lejos en las posiciones, aunque es necesario que el Gobierno acepte los cambios que pide la oposición: jubilaciones y retenciones.

Sobre el tema retenciones fue contundente y aseguró que apoyarán una iniciativa en ese tema: «Con el aumento del gravamen a la industria que es el principal agregador de riqueza que tiene la economía argentina, no”.

«El ministo de Economía es el que tiene que dar explicaciones»

Sobre la forma en que se presentaron las propuestas, Pichetto también fue crítico. Sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó que no haya tenido la iniciativa de aclarar sus propuestas. «Si no explicás, corrés el riesgo de que la sociedad no entienda. Y es el ministro de Economía el que tiene que dar explicaciones, fundamentalmente, al Congreso cuando le estaba pidiendo una emergencia amplia”, indicó.

Sobre Sturzenegger, por otro lado, sentenció que tiene “visiones tontas”. “Cree que puede venir cada cuatro años con soluciones mágicas. Tiene un profundo desprecio por la política, por el parlamento y por los abogados, No sabe nada de derechos, se puso a hacer correcciones de 300 leyes, una locura”, apuntó.

Sobre su supuesta participación de una reunión para negociar cambios en la ley ómnibus fuera del Congreso, explicó: “No tiene nada de malo, pero yo no estuve. Los ajustes hay que hacerlos en el recinto. Quiero aclararlo por última vez, no estuve nunca con Sturzenneger, nunca dialogué con él. Sería importante que el presidente lo designe en algún cargo público para que no esté así saliendo en fotos sin ningún cargo”.



RB/fl