Por primera vez en la historia el Senado rechazó un DNU y ahora definirá Diputados – NCN

El Senado tuvo el evento político más importante de la semana: con 41 votos contra 25 rechazó el DNU anunciado en conferencia de prensa por Javier Milei en diciembre. Sin embargo, sus reformas siguen vigentes. Será la Cámara de Diputados la que defina: si aprueba, el decreto será constitucional; sino, será derogado.

El escenario en Diputados es mucho más difuso que en el Senado, porque pese a que Unión por la Patria es el bloque mayoritario con 99 diputados su posición no es igual de sólida en la Cámara Baja, donde se precisan 129 votos para la mayoría. Las gestualidades de los legisladores referenciados con sus gobernadores -tucumanos, entrerrianos, cordobeses, misioneros, salteños-, que no dieron quórum en la última sesión a pedido del Gobierno nacional y no difunden posicionamiento orgánico, abonan a la incertidumbre.

De esos 40 votos, tienen asegurado al menos siete (Frente de Izquierda y Por Santa Cruz). Los cinco diputados radicales que se expresan como la línea más dura de la UCR también se sumarían al rechazo, mientras que podrían incorporar algunos de los ocho parlamentarios de Innovación Federal (alineados con gobernadores). Sin lugar a dudas, el mayor aporte provendría de la heterogénea bancada de 23 legisladores Hacemos Coalición Federal, donde conviven expresos opositores al DNU (Fein, De la Sota, Stolbizer) con liberales (López Murphy).

“Creo que va a depender mucho más del radicalismo y del bloque de Pichetto que de otra cosa. Porque son bloques donde hay muchos diputados que no tienen terminales políticas con gobernadores”, analizó para Ámbito un legislador peronista, apuntando a un núcleo de 57 legisladores que puede ser crucial. En HCF priorizan por el momento la votación del nuevo borrador de ley ómnibus, mientras que las internas en la Unión Cívica Radical y su apoyo masivo en el Senado insinúan un voto dividido. “El radicalismo, defensor de las instituciones, va a tener que hacer contorsionismo para votar un DNU que hasta el constitucionalista más antiperonista ha catalogado como anticonstitucional”, agrega el parlamentario consultado.

Al Gobierno no le sirven abstenciones. Los cuatro senadores que evitaron votar (que responden a los gobernadores de Córdoba y Misiones, además de un legislador radical) encienden una alarma dentro del oficialismo, dado que sus negociaciones con las provincias no están alcanzando acompañamientos sino sólo oposiciones menos expresas, más allá de los tucumanos de Independencia. Sin embargo, haber sido una estrategia de los parlamentarios al ver que era un hecho el DNU iba a ser rechazado en la Cámara Alta.

Dando por descontado su apoyo orgánico, que en la semana posterior del anuncio del decreto aún conservaba matices, el PRO blinda al Gobierno de un eventual rechazo al DNU: impulsarán a través de proyectos paralelos las reformas laborales que en este momento se encuentran pausadas por fallos judiciales. La ampliación del período de pruebas a ocho meses, la eliminación de multas por falta de registro laboral y la definición de determinados servicios como esenciales (educación, seguridad, transprote y salud) para que no puedan anunciar huelgas son las iniciativas que ingresaron este jueves. Tratar las reformas del decreto ley por ley fue el reclamo de distintos espacios.

A pesar de la incorporación de dos miembros a su bloque (Espert y Álvaro Martínez), La Libertad Avanza no puede acallar el ruido interno. A los desplantes públicos a la vicepresidenta Villarruel, la incomodidad de Marcela Pagano por no tener roles dirigenciales y la salida de Carolina Píparo (que creó su propia bancada con su cuñada), se sumó un nuevo capítulo con el salteño Alfredo Olmedo. El dirigente que hizo campaña por Milei en su provincia fue premiado con el rol de vicepresidente de los parlamentarios argentinos del Parlasur, rol del que fue desplazado esta misma semana. Las consecuencias geopolíticas aún no son conmensurables, aunque los efectos sobre los tres diputados libertarios que responden a Olmedo podrían verse pronto.

Luego de una serie de movimientos en la última semana, los bloques de la Cámara de Diputados quedaron de la siguiente manera:

Unión por la Patria: 99 diputados.

La Libertad Avanza: 40 diputados.

PRO: 37 diputados.

Unión Cívica Radical: 34 diputados.

Hacemos Coalición Federal: 23 diputados.

Innovación Federal: 8 diputados.

Frente de Izquierda: 5 diputados.

Independencia: 3 diputados.

Por Santa Cruz: 2 diputados.

Producción y Trabajo: 2 diputados.

Buenos Aires Libre: 2 diputadas.

Creo: 1 diputada.

Movimiento Popular Neuquino: 1 diputado.

Rechazo al DNU: uno por uno, cómo votaron los senadores

En contra (41)

Unión por la Patria: Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, Lucia Corpacci, Eduardo de Pedro, Juliana di Tullio, Claudio Doñate, María Eugenia Duré, Anabel Fernández Sagasti, Silvina García Larraburu, Nora del Valle Giménez, María Celeste Giménez, María Teresa González, Alicia Kirchner, Sergio Leavy, Claudia Ledesma Abdala, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Manzur, José Mayans, Sandra Mendoza, María Carolina Moisés, Gerardo Montenegro, José Neder, Oscar Parrilli, Mariano Recalde, María Inés Pilatti, Jesús Rejal, Antonio Rodas, Fernando Salino, Silvia Sapag y Sergio Uñac.

Unidad Federal: Edgardo Kueider y Carlos Espínola.

Unión Cívica Radical: Martín Lousteau y Edith Terenzi.

Por Santa Cruz: José María Carambia y Natalia Gadano.

Juntos Somos Río Negro: Mónica Silva.

Comunidad: Lucila Crexell.

A favor (25)

Unión Cívica Radical: Pablo Blanco, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Stella Olalla, Mercedes Valenzuela, Mariana Juri, Rodolfo Suárez, Eduardo Vischi y Víctor Zimmermann.

PRO: Carmen Álvarez Rivero, Andrea Cristina, Alfredo De Angeli, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri.

La Libertad Avanza: Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni.

Partido por la Justicia Social: Beatríz Ávila.

Encuentro Republicano Federal: Juan Carlos Romero.

Abstenciones (4)

Maximiliano Abad (Unión Cívica Radical).

Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba).

Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia de Misiones).

Ausencia (1)

Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza): duelo personal.