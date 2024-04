PUMA lanza una importante campaña para fortalecer su posicionamiento como marca deportiva

«See The Game Like We Do: FOREVER. FASTER.», significa ver el deporte y la cultura deportiva de forma diferente y, en última instancia, ganar de una manera que solo los más rápidos pueden hacerlo.

PUMA lanzó su primera campaña mundial de marca en los últimos 10 años «FOREVER. FASTER. – See The Game Like We Do«, con el objetivo de reforzar su posicionamiento como la marca deportiva más rápida del mundo. Esta campaña transmite la conexión única de PUMA con la velocidad e invita a todos, atletas profesionales y deportistas del día a día, a ver el juego como la marca lo hace.

La marca alemana fue fundada en 1948 por Rudolf Dassler, quien tuvo la visión de crear un calzado que hiciera a los atletas ágiles y veloces, como un puma. Durante los últimos 75 años, PUMA trabajó con los atletas, clubes y federaciones más rápidos del mundo para crear productos con innovaciones de vanguardia que proporcionen excelencia deportiva y brinden victorias que perduren para siempre en la memoria de los aficionados de todo el planeta.

FOREVER. FASTER. See the game like we do..mp4 Este año, a través de esta campaña global, demuestra que la velocidad siempre estuvo profundamente arraigada al ADN de la marca. El deseo de ser más rápido y adelantarse a los demás está en la naturaleza de todos. Ir más rápido da alegría y un impulso de adrenalina como ningún otro. «See The Game Like We Do: FOREVER. FASTER.», significa ver el deporte y la cultura deportiva de forma diferente y, en última instancia, ganar de una manera que solo los más rápidos pueden hacerlo. De una forma que solo PUMA puede. PUMA siempre fue capaz de adelantarse a ver la siguiente jugada, rápida en actuar según su instinto y marcar el ritmo para que otros la sigan. Esto es lo que nos permite ver el juego de forma diferente, desafiar las convenciones y crear momentos que vivirán con nosotros para siempre.