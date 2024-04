Rector de la UBA: «Si Milei dice que soy un salamín, habría que ver si soy picado fino o grueso»

El investigador principal del CONICET y rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, alertó que, de no haber cambios en la política del Gobienro hacia la universidad, hay leigro de cierre. “Cuesta creer que haya que movilizarse para defender cosas obvias e históricas que han permitido el ascenso social de miles de ciudadanos, lo hacemos con angustia y tristeza”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ricardo Gelpi es médico, rector de la Universidad de Buenos Aires y director de la Maestría en Patología Básica Aplicada. Es investigador principal del CONICET y preside el Foro de Facultades y Escuelas de Medicina Publica. Fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, profesor y director de Departamento de Patología y del Instituto de Fisiopatología Cardiovascular.

Para poner en contexto, podríamos decir que lo que quedó aprobado fue el presupuesto 2023 y que el Gobierno mantiene las mismas partidas del 2023 sin tener en cuenta la inflación del 211% ocurrido durante el año pasado. ¿Qué porcentaje del total de los costos de la UBA son salarios que se deben actualizar por la paritaria?

Usted hizo una descripción perfecta, es así. La verdad es que hay una política contra la universidad que es muy complicada, y que si no hay cambios está decidiendo el cierre.

Estamos trabajando con un 80% menos del presupuesto. El Gobierno dijo que en marzo había aumentado los gastos de funcionamiento un 70%, cosa que es cierto, pero lo que había pagado en enero y febrero había sido a valores de principios del 2023. Es decir, que si usted saca el porcentaje del año 2024 y considera enero, febrero y marzo lo que aumentaron fue un 53%, porque hay que considerar dos meses que no hubo aumento. Lo del 70% es verdad, pero no es real en términos económicos.

Los gastos de funcionamiento durante todo el año 2023 fueron de 26 mil millones de pesos. Entonces, si uno lo corrigiera con la inflación desde diciembre del 2023 hasta fines del 2023, la inflación fue algo del 330% aproximadamente, quiere decir que esos 26 mil millones deberían haber sido 90 mil millones, cifras que suenan muy grandes, pero no hay que olvidar que la UBA también lo es.

Lo que nos han dado en lo que va del año son 20 mil millones de pesos, quiere decir que realmente estamos un 80% por debajo del año 2023, así no se puede funcionar. De ese porcentaje, 90% corresponde a sueldos y solamente el 10% es para gastos de funcionamiento, que son tareas de investigación y de asistencia social, ya que el rol de la UBA en términos sociales es muy importante. Entonces, ese 10% es muy poco.

Si se tienen en cuenta otras universidades importantes como la UNAM de México, ellos tienen para otras actividades que no sean sueldos un porcentaje mayor del 20%, lo que pasa es que con ese 10%, hasta el año pasado, podíamos funcionar. Lo que pasa es que este año no podemos funcionar si la cosa no cambia. Esto no es política, es un tema de matemáticas.

Javier Milei posteó un cartel pegado en la UBA y la reacción fue lapidaria: «Son enemigos de las idea de la libertad»

Cuando Ricardo López Murphy decidió recortar el 13% el presupuesto universitario, duró 15 días en el cargo por la presión que ejerció el alumnado y el personal docente. ¿Hay un cambio de época y de valores que hacen que esta situación de gravedad no produzca un efecto como el de aquel momento?

En este momento en la UBA nos estamos moviendo muchísimo, tanto desde el rectorado como desde las facultades. Haciendo petitorios, sacando notas por internet, por la radio y por la televisión. En 3 días hacemos un abrazo al hospital de clínicas. Cada facultad, con sus características, se está moviendo mucho de forma activa para revertir esto. No es solamente un tema de dinero, sino que también es un problema de concepto, estamos discutiendo la educación pública y eso me parece gravísimo.

Leí una encuesta que decía que el 90% de la población está de acuerdo con la educación pública. Si usted se fija en lo que es el mundo, aquellos países donde lo privado es tremendamente importante, como Estados Unidos, tienen universidades públicas que son muy buenas, con sistemas de becas para quienes no pueden pagar las privadas. Entonces, lo que llama la atención no es solamente el aporte económico, sino que se estén discutiendo cosas básicas como la educación y la ciencia pública.

Carta abierta al Presidente Milei: bastones largos y cristales rotos

¿Le resulta plausible conjeturar que cuando se habla de que hay adoctrinamiento en las universidades, esta reducción presupuestaria tenga como parte de los objetivos el desfinanciamiento hacia una forma de llevar adelante la batalla cultural que tiene el Gobierno libertario?

Con todo respeto, por mi estructura no soy una persona conflictiva, pero lo del adoctrinamiento de la UBA es ridículo. Si la UBA fuera pequeña sería más fácil de adoctrinar, pero son 13 facultades, algunas muy grandes, otras más chicas, otras científicas y otras más profesionales. Tenemos más de 300 mil alumnos, ¿cómo se puede adoctrinar a 13 facultades heterogéneas y a 300 mil alumnos? Lo escuche y lo leí varias veces, pero me cuesta creer que eso se diga. Hay ideas de izquierda, de centro y de derecha, pero lo de adoctrinamiento yo lo dudo rotundamente.

La UBA sigue su reclamo por la «extrema preocupación presupuestaria»

Guillermo Jaime Etcheverry es médico y le tocó ser rector de la UBA al igual que usted. Freud decía que entre las profesiones difíciles están ser padre y educar. Estimo que ser padre de 300 mil alumnos es como la silla eléctrica. Recuerdo que cuando Guillermo finalizó como rector de la UBA sentía que se había sacado un peso de encima. Me imagino que, si es imposible adoctrinar a los hijos, adoctrinar a 300 mil debe ser bastante difícil….

Tuve el honor de tener la amistad de Guillermo, recuerdo lo que él decía. Es tan ridículo lo del adoctrinamiento…

Alejandro Gomel: Hace un rato Javier Milei compartió en twitter el posteo de una supuesta alumna de la UBA diciendo que «el abuso por parte de la izquierda es constante». El Presidente respondió diciendo que los “salamines” que hacen notas negando el adoctrinamiento en la Universidad de Buenos Aires deben tomar nota al respecto. ¿Qué piensa cuando escucha al Presidente hablar de una batalla cultural?

Si Milei dice que soy un salame, habría que ver si soy picado fino o grueso. Que entre los 300 mil alumnos haya un pequeño grupo que se sienta adoctrinado puede ser normal, pero eso no define a los 300 mil alumnos de la UBA. Niego categóricamente que en la UBA haya adoctrinamiento, también niego que no se pueda opinar diferente, tenemos elecciones de alumnos, de graduados y de profesores cada dos y cuatro años, en las cuales se presentan agrupaciones de izquierda, de derecha y de centro. No entiendo cuando se dice que en la UBA no se puede pensar diferente. Tengo mis ideas y hay gente que no piensa como yo y, sin embargo, hay respeto mutuo. Es una opinión, pero no la comparto en absoluto.

Creo que puede existir una batalla cultural, pero debe ser en el sentido de las cosas lógicas y realistas. Si la batalla cultural es ir contra la educación, la ciencia pública, contra el rol social de las universidades, contra la investigación científica pública cuando los principales países del mundo las tienen, no estoy de acuerdo en esa “lucha cultural”. Ahora, si la lucha cultural es para mejorar la educación o la salud pública, es otra cosa.

NO HAY ADOCTRINAMIENTO?

A ver la cartita de los SALAMINES hipócritas y mentirosos que niegan adoctrinamiento y persecución pero que casualmente son enemigos de las ideas de la LIBERTAD.

Hay diversidad sí, salvo que tengas la pésima idea de querer ser liberal… https://t.co/TFENlvZL3f — Javier Milei (@JMilei) April 15, 2024

Claudio Mardones: El 23 de abril se espera una movilización masiva impulsada por las federaciones universitarias, ¿usted se va a movilizar?

Sí, por supuesto. Fue una cosa que se aprobó en el plenario del CIN el último martes y el miércoles en el Consejo Superior de la UBA sacamos una resolución que se aprobó por unanimidad para concurrir a esta movilización del día 23, donde está todo el sistema involucrado, los docentes, los no docentes y los alumnos. Es una movilización muy importante, no estamos contentos por hacerla.

Para mi como docente e investigador que estuve toda mi vida en la educación pública, va a ser un día triste, porque tener que marchar para defender la educación, la ciencia y la salud pública es una angustia muy grande. Cuesta creer que haya que movilizarse para defender cosas obvias e históricas que han permitido el ascenso social de miles de ciudadanos, lo hacemos con angustia y tristeza por tener que movilizarnos por cosas obvias. Habría que movilizarse para pedir estar mejor, no para mantener la educación pública. Nos movilizaremos con todos los sectores educativos, espero que sea muy grande.

Convocan a una «Gran Marcha Universitaria» en defensa de la educación pública

Se viralizó una foto de los alumnos libertarios de la UBA que señalan que votaron a Milei y que proclaman “libertad” en la UBA. ¿Como tramitas la paradoja de que muchos de los jóvenes varones que votaron a Milei estudien en la UBA?

Son cosas que uno toma con naturalidad porque la UBA es plural, no creo que sea una contradicción ser libertario y estudiar en la UBA, nuestro fuerte es que somos plurales. Me parece que estamos con problemas tan graves de funcionamiento, con políticas que están haciendo que peligre la UBA, que el hecho de las diferencias de los alumnos no afecta, en la UBA puede estudiar la persona que quiera más allá de su idea política.

🚨ESTUDIANTES LIBERTARIOS DE LA UBA PUSIERON LOS PUNTOS Estudiantes se hincharon los 🥚 y aclararon que en la UBA también hay libertarios. No les gustó que hayan dicho que estudiantes de la UBA jamás puedan votar a Milei. ➡️Porqué los zurdos se apropian de la educación pública? pic.twitter.com/GGM7EQU92z — Nicolas Orchid (@NicoOrchid) April 14, 2024

Como cierre, podríamos decir que en la UBA hay alumnos de todas las corrientes políticas…

Exactamente, y ese es un fuerte nuestro. Hace mucho que estoy en la gestión de la universidad, la Facultad de Medicina es mi casa, y ahí he visto gente de izquierda, de derecha y de centro, es un orgullo que la UBA sea plural, masiva y de excelencia. Festejo que seamos plurales.

VF FM