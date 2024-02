Royon: “Si el Presidente entiende que Sáenz merece castigo y yo soy salteña, está bien»

La ex secretaria de Minería de la Nación, Flavia Royon, se refirió a la decisión del presidente Javier Milei de prescindir de sus funciones dentro del gabinete y se mostró «sorprendida», más allá de que pidió tomar la cuestión «con naturalidad». Este viernes, la ex funcionaria massista y el titular de ANSES, Osvaldo Giordano, fueron echados por el jefe de estado luego de que el proyecto de ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» volviera a comisión.

Finalmente el enojo del jefe de estado con los gobernadores tomó forma de pedidos de renuncias, luego del naufragio de uno de sus proyectos más ambiciosos. A última hora del viernes, Milei decidió que la salteña Royon y el cordobés Giordano dejen sus funciones.

“Si el Presidente entiende que Sáenz merece castigo y yo soy salteña, él tiene que tener su equipo con gente de su confianza. Está bien que haga los cambios”, dijo este mediodia la ex funcionaria mileista, que antes ocupo el área de Energía con Sergio Massa como Ministro de Economía, en Unión por la Patria.

Esta semana, luego de que la ley ómnibus regresara al kilómetro 0 de su tratamiento, el Presidente se mostró molesto con los gobernadores Gustavo Sáenz, Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), entendiendo que por su injerencia el proyecto no fue votado favorablemente en sus artículos e incisos.

“Le mandé un mensaje al ministro Caputo pidiéndole que nos juntáramos así lo conversábamos. Le dije: ‘No puedo responsabilizarme de qué hayan votado los diputados en Salta, fue votar de acuerdo a su criterio, nunca estuve en esos acuerdos políticos y esas negociaciones. También entiendo que si hay una molestia, pongo mi renuncia a disposición’. Y el ministro me dijo: ‘Veremos cómo sucede’”, develó Royon sobre el día después de la caída del proyecto de ley «Bases».

“La política es así, el Presidente tiene todo el derecho de armar el equipo con la gente que él considere, pero hay diputados de Salta que ni conozco, un poco me sorprendió”, admitió Royon hoy sobre su desplazamiento. Dijo, incluso, que ella estaba abocada a la gestión y que nunca participó de ningún tipo de acuerdo político. “Si soy parte de ese castigo, bueno, pero yo realmente no tenía injerencia ni contacto con diputados salteños”, continuó la funcionaria en diálogo con Ivan Schargrodsky en El Fin de la Metáfora por Radio con vos.

Luego, intentando quitarle dramatismo a la decisión presidencial, dijo que “hay que tomarlo con más naturalidad» y agregó que no se lo toma en términos personales. “Me llamó el gobernador (NdR: Gustavo Sáenz), muchos gobernadores. Recibí cientos de mensajes, fue muy movilizante el reconocimiento. Hablé con el gobernador, me dijo que no era parte de un acuerdo, que lamentaba la situación. Se lamentó, dijo que le parecía injusto que fuera castigada yo en función de este teórico acuerdo político, me manifestó que él nunca tuvo una reunión ni con el Presidente. Esos son temas entre ellos de los que no he participado”, sostuvo Royon sobre los momentos posteriores a la decisión presidencial.

Y agregó: “Hay que tomarlo con naturalidad y respeto. Yo soy una persona democrática, los argentinos eligieron, respeto al presidente Javier Milei, tenemos una oportunidad en la Argentina, el mundo inversor lo está mirando, tenemos que estar a la altura, y dar fe y muestras de que somos un país democrático”.

Qué dijo Sáenz sobre la salida de Royon

A través de sus redes sociales, el mandatario de Salta se refirió a la decisión de Javier Milei y expresó: “La salida del Gobierno de @FlaviaRoyon es una pérdida para las provincias mineras y el país. Es una persona con extraordinaria vocación de servicio, capacidad de gestión, diálogo, profesionalismo y, sobre todo, calidad humana”.

Además, al igual que la ex funcionaria, aclaró que su designación no estuvo anclada en ningún acuerdo con el Ejecutivo: “Por estas razones fue convocada, no fue parte de ningún acuerdo político, dado que siempre trabajó en el sector privado. Quizás su pecado sea ser salteña y provinciana. En lo personal, siento orgullo por su paso y gestión en los distintos gobiernos», finalizó. nacionales”

