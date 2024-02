«Siempre me he parecido a mi padre, hablo y me muevo como él»

Daria Navalnaya, conocida como Dasha, es la hija mayor de Alexéi Navalni. Nacida en 2001, la joven siempre ha estado «orgullosa» de su padre, como ella misma ha afirmado en varias ocasiones y, de hecho, también se ha mostrado interesada en el activismo político que ha caracterizado a su padre, fallecido de forma repentina este viernes en la cárcel de Siberia donde cumplía condena.

Estudiante de Psicología en la Universidad de Stanford, EEUU, y con una especialización en Sociedad, Cultura y Mente y otra en Ciencias Políticas, Dasha sigue los pasos de su progenitor y ya ha tomado parte en círculos políticos y académicos. «Estoy ansiosa por profundizar en mi comprensión de los intrincados mecanismos que impulsan el cambio político en todo el mundo», reza su biografía de LinkedIn.

«Mi objetivo no es solo contribuir al discurso académico, sino también participar activamente en la creación de políticas que reflejen los valores de libertad, justicia e integridad«, continúa el texto al exponer asimismo que cuenta con experiencia en análisis de datos, investigación, relaciones públicas y oratoria.

Pero su compromiso no solo lo manifiesta en su perfil profesional, sino que lo demuestra en sus redes sociales, donde comparte sus opiniones y defiende las causas que también defendió Navalni durante tantos años. De este modo, Dasha podría coger el testigo de su padre y volverse en una nueva imagen de lucha política y resistencia.

En una entrevista con el diario Spiegel en 2021, Dasha aseguró que tuvo una «infancia normal». «Cuando tenía 10 años, detuvieron a papá por primera vez y eso fue algo nuevo, pero hablé con mis padres y descubrí que incluso si no le agradamos a la policía, papá está haciendo lo correcto», indicó durante la conversación con el medio.

«Siempre he estado orgullosa de mi padre, incluso con los temores por su vida y la nuestra. Quiere lo mejor para su país», añadió antes de revelar que comparte varias similitudes con su Navalni: «Siempre me he parecido a mi padre, hablo como él y me muevo como él. Mamá me reprendía a menudo por esto, no quería que adoptara sus modales. Debía ser más femenina».

En la misma entrevista, al ser preguntada si su padre le dejaba ir a manifestaciones, Dasha afirmó que se sentía «increíblemente atraída por ellas», pero que él decía que «solo podía haber un Navalni bajo custodia»: «Tú quédate en casa, para que yo no tenga que preocuparme por en qué centro de detención estás mientras yo estoy encerrado en uno diferente».

Por otro lado, su última publicación de Instagram, de diciembre de 2023, se trata de entrevista que realizó con Anderson Cooper, periodista de la CNN. En la misma, Dasha mostró su preocupación por la salud de su padre, ya que no sabían nada de él desde hacía días. «Sabemos que se desmayó en su celda y que le conectaron una vía intravenosa, pero quién sabe lo que contenía, aunque solo fuera agua», explicó entonces.

De este modo, reflejó que la familia era consciente de que existía la posibilidad de que a Navalni le ocurriera algo mientras estaba en prisión: «Putin acaba de declarar que se presenta de nuevo a las elecciones y probablemente quiere silenciar a mi padre, que en cuanto puede se despotrica contra él y su guerra en Ucrania».

«El hecho de que sigan ciegamente órdenes de matar a una persona sólo porque no está de acuerdo con la forma en que funciona nuestro Estado demuestra que Putin teme a mi padre. Temo por su vida, pero eso también significa que está haciendo algo bien», llegó a decir la joven en la entrevista con el periódico alemán.