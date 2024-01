«Todos tenemos el temor de que el conflicto en Palestina pueda expandirse»

Si hay un lugar del mundo que la comunidad internacional observa con especial atención es Oriente Medio. El aumento de los enfrentamientos regionales amenaza con hacer estallar una región en la que cualquier acción podría terminar de inflamarla. Precisamente el bombardeo de Irán a Pakistán el pasado miércoles, y su respectiva respuesta menos de 24 horas después, apuntaban en esa dirección. Un hostilidad entre dos países con buenas relaciones diplomáticas y que cooperan en materia de seguridad. Menos de una semana después parece que ambos países han alzado las banderas blancas, pero la tensión sigue latente. Sobre la situación actual entre ambos países, así como la ofensiva israelí en Gaza y el aumento de la violencia en la región responde a 20minutos Shujjat Ali Rathore (1964, Lahore), embajador de Pakistán en España.

No es la primera vez que se producen incidentes en esta zona, en Baluchistán.Hay otros países en la región que también han estado en conflicto en esa región, ya que parte de Baluchistán también está en Irán. En esta zona hay algunos grupos que han sido designados como grupos terroristas por muchos países, incluyendo a Estados Unidos. Son grupos que reciben apoyo de fuera y amenazan a Pakistán. Estas organizaciones han estado activas por bastante tiempo, incluso antes de que Rusia invadiera Afganistán. Es una historia muy antigua. De vez en cuando hacen daño y juegan con la etnicidad de la zona, pero ya hay muy pocos y no tienen demasiados partidarios.

Antes del atentado de Hamás del 7 de octubre y la ofensiva israelí sobre Gaza, muchos países de la región estaban empezando a entablar relación con Israel e incluso a reconocerlo. ¿Valoró esto Pakistán en algún momento? No. Nosotros no tenemos conflicto directo con Israel, pero moralmente estamos obligados a apoyar los derechos de los palestinos. Por eso nunca hemos reconocido a Israel y no tuvimos ningún diálogo con ellos antes del 7 de octubre. No obstante, si hay una resolución del conflicto, tendremos la obligación como con cualquier otro país de tener una relación con Israel. Pero en el escenario actual no lo veo posible.