Tolosa Paz acusó a Javier Milei de subirse el sueldo casi 50%: “Con la bandera de la austeridad miente”

Tras la repercusión que tuvo que los legisladores hayan recibido un 30% de aumento en sus sueldos, la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, acusó al presidente Javier Milei de mentiroso. “El Presidente nos miente a todos los argentinos y argentinas. Firmó un decreto el 29 de febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo nacional”, apuntó desde sus redes sociales.

La legisladora denunció que el mandatario se aumentó su salario casi 50% en los primeros meses del año. “Con la bandera de la austeridad, Milei nos miente”, escribió la dirigente platense.

“El Presidente firmó un decreto el 29 de febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del poder ejecutivo nacional, pero luego hace una escenificación pública de que el aumento injusto es el de los diputados y senadores”, detalló a través de una publicación en X (ex Twitter).

Cómo fue el incremento de sueldo de Milei, Ministros y Secretarios

En la publicación detalla que los salarios del Presidente, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Estado subieron un 48% entre enero y febrero.

Ante esto, Tolosa Paz informó que su bloque presentará un Proyecto de ley para derogar el aumento otorgado por las autoridades del Congreso Nacional para los legisladores nacionales, “pero también pedimos que se derogue el aumento que decretó Milei el pasado 29 de febrero”.

En su argumentación incluyó el siguiente ejemplo: “Un Secretario de Estado en ENERO cobró 3.282.709,47 pesos y en FEBRERO obtuvo un salario de 4.864.945,09 pesos. El incremento fue del 48 % real”.

“¿Quieren saber cómo se construyó ese aumento y la doble vara de Milei?”, continuó la legisladora. “El presidente, Javier Milei, firmó el Decreto 206/24 con fecha 29 de febrero en la que se autorizó un aumento del 12 % en febrero para los cargos jerárquicos producto de la paritaria del empleo público, también se sumó un 14 % de la paritaria de diciembre que no se aplicó en enero para esos cargos y en el mes de febrero se incrementó la base general de cálculo de las remuneraciones del SINEP en un 16%”, concluyó.

Las idas y vueltas sobre el aumento de legisladores

El pasado jueves, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, informó que el oficialismo presentará un proyecto de ley para retrotraer el aumento del 30% a legisladores, por pedido del presidente. Uno de los protagonistas contradictorios del tema fue el diputado José Luis Espert , que defendió el aumento por la mañana y a la noche lo criticó: «Que no me vengan con que no les alcanza».

«Por orden del Presidente Javier Milei, vamos a presentar un proyecto para RETROTRAER el aumento que fue otorgado a diputados y senadores de la Nación de manera automática, debido a la resolución 0013/11 firmada por el expresidente del Senado Amado Boudou y el expresidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez en el año 2011», apuntó Menem en un posteo de X y continuó: «Los diputados y senadores de la Nación, bajo ningún punto de vista, deben quedar ajenos a realizar el sacrificio que está realizando el pueblo argentino para salir de la crisis«.

El dato del aumento se conoció el miércoles y generó indignación inmediata por la caída de los salarios en general y los sucesivos pedidos de austeridad a los argentinos en general.

Finalmente, el Presidente refirió a la polémica y, en entrevista con LN+, explicó: «Tanto Martín como Victoria tenían que firmar los aumentos, que eran el resultado de la paritaria de la gente del Congreso. En función de eso, se firmó. Obviamente, dada la situación del país, le pedí a Martín que saque la cláusula y avance en algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad«.

«Entiendo que puedan tener necesidades, pero hay 60% de argentinos pobres y más de 10% en la indigencia. Entonces que no me vengan con que no les alcanza porque hay gente que la pasa muchísimo peor, con menos plata», argumentó.

RB / Gi