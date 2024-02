Torres criticó a Santiago Caputo, el «Ministro del Pensamiento» de Milei

En medio de su disputa con el Gobierno Nacional por el recorte de recursos para Chubut, el gobernador Ignacio Torres apuntó directamente contra uno de los hombres de mayor confianza del presidente Javier Milei, el asesor Santiago Caputo. No solo manifestó que recibió «un ultimátum» advirtiendo que «si no paraba» sería atacado por trolls en redes sociales, sino que lo culpó de tener injerencia en la pelea con los gobernadores.

El conflicto que estalló este viernes, luego de un comunicado conjunto de seis gobernadores del sur donde apoyaban la decisión de Chubut de no entregar gas y petróleo si Nación no envía recursos, dejó de manifiesto la tensión que existe entre los mandatarios provinciales y el presidente Javier Milei. Torres, que tuvo variadas participaciones públicas luego de su férrea postura, apuntó contra la decisión del Gobierno de negarle dinero de la coparticipación, como así también de ingresos que estaban destinados al transporte y la educación.

Sin embargo, uno de los nombres que se mantuvo en sus intervenciones fue el de Caputo, a quien cuestionó en duros términos. «Nos genera frustración ver la soberbia de cómo se maneja el Gobierno, donde prácticamente todo pasa por un personaje que no conoce la Argentina, que no laburó nunca en su vida, que se llama Santiago Caputo. Que le dice al presidente que tiene que pelearse con los diputados, los gobernadores, los medios, los periodistas, los cantantes», dijo en diálogo radial con Mitre.

Además, agregó: «Santiago Caputo es nefasto. Prioriza cuántos likes tenés en Twitter. Esa ética de la pelea contra una casta ficticia, que nunca han tenido coraje para pelearla en serio, es lo que les garpa». Y continuó: «Lo que pasó conmigo es que no me importa que me manden a un ejército de trolls poniéndome la cara de Chávez. Yo duermo tranquilo»

Además, develó que recibió una advertencia si seguía tensionando la relación con el Poder Ejecutivo nacional. «El viernes me mandaron un mensaje dándome un ultimátum donde decían que iban a sacar los tanques a las redes si no paraba. Me lo pasó una persona amiga mía y que conoce a Santiago Caputo», aseguró.

La chicana de Torres a Caputo, el «Ministro del Pensamiento» de Milei

En una entrevista que brindó el viernes por la noche, en plena escalada discursiva entre los mandatarios provinciales y el jefe de estado, Torres criticó al asesor libertario con un ironía: «Yo no soy quien para darle un consejo a nadie. Pero a veces lo peor que le puede pasar a un dirigente es rodearse de cortesanos que te dicen que está todo bien, que miran muchas series, que miran mucho Peaky Blinders, que no saben lo que es laburar, que se creen que por estar con un pucho apagado».

Milei reestructura la AFI, refuerza la gestión ante alertas y saca a La Cámpora

La referencia es a la notoriedad que ganaron fotos de Caputo al comenzar la gestión de Milei, donde se lo veía llegar fumando a Casa Rosada y se trazaba una comparación con la serie Peaky Blinders.

Caputo adquirió relevancia luego de que el propio Milei le agradeciera su rol en la campaña que lo terminó erigiendo como Presidente de la Nación.

En diciembre, la tapa de revista NOTICIAS lo catalogó como «El «ministro del Pensamiento» de Milei», un apodo que el propio economista libertario le habría inventado.

De acuerdo a esta nota de PERFIL, Caputo conoció a Milei a través de Ramiro Marra. Antes, había trabajado en el mundo de la consultoría, donde conoció a Jaime Durán Barba.

Gi