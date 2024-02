Tras su encuentro con Milei, el presidente de Israel lo describió como un «líder valiente» y celebró la promesa de mudar la embajada

El presidente Javier Milei arribó hoy a Israel para su primera gira internacional como mandatario y tuvo su escala inicial en el histórico Muro de los Lamentos, donde no pudo contener las lágrimas. Momentos antes, el jefe de Estado había anunciado su decisión de trasladar la embajada Argentina en Israel a Jerusalén, lo que provocó que Hamas condenara «enérgicamente» la inciativa.

Milei llegó al muro rodeado de curiosos y fotógrafos, que retrataron el momento en que se puso a llorar. Luego de esa visita, tuvo un encuentro con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, en Jerusalén.

Hamas «condenó enérgicamente» la idea de Milei de trasladar la embajada a Jerusalén

El mandatario nacional llegó a Israel acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la canciller Diana Mondino y el rabino Axel Wahnish, postulando para ocupar la embajada en ese país.

El presidente emprendió este lunes su primera gira internacional por Israel, Roma y El Vaticano que lo alejará del país por más de una semana. El mandatario arribó al Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv a las 14:30 de Israel (9:30 hora argentina), y al descender del avión de la línea aérea israelí ElAl, fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores local, Yisrael Katz.

En la previa al viaje, Milei anticipó que su visita, además de cumplir con una promesa de campaña, responde a su intención de concretar su apoyo a Israel contra los ataques del grupo Hamas. “Ir y confirmar mi posición adoptada en términos internacionales de primera mano”, había manifestado al ser consultado sobre su objetivo al llegar a Israel.

Luego del encuentro que mantuvo Javier Milei con su par israelí, Isaac Herzog, el mandatario de Israel publicó un sentido mensaje en redes sociales donde le agradecía la visita al jefe de Estado argentino, especialmente en medio de la guerra con Hamas. En ese sentido, consideró que su decisión es «un claro testimonio de su carácter de líder valiente y verdadero amigo de Israel y del pueblo judío».

«Presidente de Argentina, @JMilei, mi querido amigo, eres muy bienvenido en Jerusalén», comienza el texto de Herzog. Acto seguido, describe que «recibe con satisfacción» la «firme exigencia» de Milei «de la devolución inmediata de los rehenes», así como la «intención de proscribir a Hamás como organización terrorista». «Y celebro su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, la capital eterna del Estado de Israel y del pueblo judío», añade.

Y agregó: «La importante decisión de realizar su primera visita de Estado oficial como presidente específicamente a Israel, en este momento difícil y desafiante, es un claro testimonio de su carácter de líder valiente y verdadero amigo de Israel y del pueblo judío».

President of Argentina @JMilei, my dear friend, you are so very welcome in Jerusalem. I welcome your firm demand for the immediate return of the hostages. I welcome your intention to proscribe Hamas a terrorist organization. And I welcome your decision to move the Argentinian… pic.twitter.com/ghec6FX9Ib

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) February 6, 2024