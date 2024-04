un aporte desde el gobierno para una política de Estado

El artículo de opinión del pasado 2 de abril firmado por el ingeniero Ricardo Runza plantea un debate sobre la producción para la defensa.

Rheinmetall AG, la empresa que se asocia a la iniciativa armamentista ucraniana efectivamente -y cito- “no es una empresa, como tal cree la diputada de la Libertad Avanza, Rocío Bonacci, deben ser Tandanor, Fabricaciones Militares, la empresa de Vehículos Espaciales VENG o la Fábrica de Aviones FADEA”. Efectivamente hemos sostenido para estas empresas que su objeto social persigue una finalidad esencial para la continuidad del Estado, como lo es la Defensa y asimismo que en algunos casos resulta ínfimo o nulo el aporte financiero de la Administración Pública.

Rheinmetall AG no es una empresa estatal, en Alemania el estado no produce para la defensa… “produce la guerra”, así esta empresa con una facturación anual de 7.300 millones de euros ha crecido desde 1896 y aportado al esfuerzo de guerra alemán en 1914 y 1939, ahora siguiendo el rumbo de política exterior alemana se le facilita un gran negocio en Ucrania.

Rheinmetall AG no es lo que creo como diputada que las empresas de defensa argentina deben ser, no queremos negociantes de la guerra y la muerte, sino empresas que produzcan para resguardar la paz. Como el Ing. Runza me pregunta le contesto: mientras nosotros estamos viendo como “remendar” los chalecos antibalas vencidos, Rheinmetall AG está en el proyecto «Infanterist der Zukunft» (Infantería del futuro). Queremos armas que nos defiendan, no que se vendan en el mercado legal o negro para que se maten entre pueblos hermanos.

VENG S.A. presta servicios de ingeniería al Centro de Control de Misión de los satélites SAOCOM, como así también servicios de operación y mantenimiento de la infraestructura de los distintos Centros Espaciales de la CONAE. En esa dirección, lleva adelante para la CONAE el desarrollo del prototipo de “Lanzador Tronador II”, incluido en el Programa Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas (ISCUL), en carácter de contratista principal.

Asimismo, respecto de la información financiera-producida por la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda- de dicha sociedad, señala que, en 2023, fue superavitaria: mientras los ingresos por ventas sumaron casi once mil millones, sus gastos rondaron poco más de nueve mil millones de pesos dejando una diferencia positiva de mil millones y medio para la empresa.

En cuanto a TANDANOR, resulta indispensable para el desarrollo autónomo de la industria militar argentina, puesto que tiene características únicas entre los astilleros hispanoamericanos (por ejemplo, posee las condiciones técnicas para la fabricación de buques portaaviones).

Según el balance del año pasado, el astillero también arrojó números positivos con ingresos por catorce mil millones de los cuales, solo 37 millones de pesos fueron aportados por la administración pública. En 2023, obtuvo ganancias por casi mil trescientos millones de pesos.

Fabricaciones Militares S.E. es una sociedad cuyo único accionista es el Estado Nacional. La empresa se encuentra atravesando una serie de contratiempos en materia financiera. No obstante, pese a ello y, por constituir una industria estratégica que ha servido al desarrollo de la Nación sostengo la importancia que, en su proceso de transformación hacia una sociedad anónima, el Estado Nacional debe resguardar un porcentaje sustancial de su paquete accionario.

En el caso de FADEA nunca hemos planteado conservarla dentro de la estructura del Estado, toda vez que esa empresa se constituyó sobre la base de un negociado con Lockheed Martin, y se trató de una muy cuestionada privatización en los ´90 e igualmente cuestionada reestatización en 2009.

La discusión sobre el perfil de la producción para la defensa en Argentina debe ponerse en debate y análisis. Por ejemplo, BERSA S.A. es una empresa privada y argentina que provee a las fuerzas de seguridad de armas de puño, y exporta sus muy valorados productos. Actualmente está produciendo un modelo de carabina (BERSA BAR-9 y BAR-15) en Estados Unidos ya que en nuestro país no puede comercializarlas por la vigencia del Decreto 64/95 que frustra la fabricación de fusiles y carabinas en nuestro mercado.

Mientras tanto, Fabricaciones Militares no resuelve el problema de producción respecto al reemplazo de armas como el FAL. En 2010 se comenzó a discutir el reemplazo o el rediseño del viejo fusil de 1947, el diseño final del fusil modernizado se obtuvo a partir de la sumatoria de las capacidades entre varias versiones livianas, concluyendo en 2015 en una versión con una longitud de cañón de 406,4 mm del FAMCa (Fusil Argentino Modelo Carabina). En noviembre de 2018 recién había entregado 300 fusiles modificados.

También debemos tener en cuenta que hipótesis de conflicto manejamos. Soy una Diputada por Santa Fe y resido en Rosario por eso me preocupa si para combatir al terrorismo narco necesitaremos FAL o escopetas (que no fabricamos y que la policía compra a Turquía). No es lo mismo para el combate en una ciudad la utilización de cualquier proyectil, por ejemplo, un 7,62 de FAL tiene una efectividad de mil metros, y que el millón de proyectiles 9 mm que requiere el Ministerio de Seguridad se compren en Brasil, cuando Fabricaciones Militares puede producirlos.

Si los privados no tienen mercado para la fabricación y el Estado tarda dos lustros para modernizar 300 fusiles de siete décadas de antigüedad, es evidente que algo falla y que el desastre gerencial de Fabricaciones Militares que arrastra desde los ´90, me obligue a buscar parque afuera del país. Por eso al ser interpelada por el ingeniero Runza tengo que contestar: no soy estatista pero tampoco soy tonta.

Voy a pasar por alto el delirio de Runza que un gobierno liberal de un plumazo liquide al Ejército y lo reemplace con gurkas, publicar eso un 2 de abril afrenta la memoria de los 649 caídos en Malvinas, una guerra que nos duele, pero nos une. Que nos une aún en esta discusión. Porque uno de los aspectos de la desmalvinización es tampoco discutir respecto al rol de la producción para la defensa.

Tampoco se discutió en los últimos 40 años sobre la densidad que la democracia debe tener, y es por lo que el pueblo que se cansó de aguantar decidió que “esta” democracia no servía y que tenía que construir un nuevo pacto. Dentro de ese “nuevo pacto” también está en borrador qué función tienen que ocupar las Fuerzas Armadas, la producción para la defensa y el marco jurídico legal de estas empresas.

La Libertad Avanza hasta aquí fue una coalición de partidos y de movimientos. En mi caso represento a uno de los partidos fundadores de LLA que es Unite por la Libertad y la Dignidad, continuidad jurídico-política del viejo Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN) fundado por Aldo Rico.

Consecuentemente en esta construcción política que está transitando su institucionalización es dable que exista puntos de vista distintos. Algunos con visión economicista, otros con origen conservador, otros de origen nacionalista. Cuatro meses son muy poco tiempo frente al abismo de 40 años de una democracia de baja intensidad construida a golpe de clichés.

La gestión del ministro de Defensa no es fácil, levantar en cuatro meses una fracasada política de defensa de 40 años es algo más cercano al decimoprimer trabajo de Hércules que a la misión de un funcionario político. Pero algo tenemos claro, cualquier solución debe estar acompañada por un cambio de paradigma legal y la firme decisión política de acabar con la máquina de impedir en la que se convirtió el Estado. Y que cualquier solución tenga como objetivo devolverle poder al pueblo.