Un atacante con un cuchillo, víctimas elegidas al azar… Qué se sabe del ataque en un centro comercial de Australia

Amanecía en Europa pero en Australia la tarde del sábado ya se adentraba cuando un desconocido irrumpió en el centro comercial Bondi Junction Westfield, de Sydney, con un cuchillo: sin mediar palabra, comenzó a acuchillar transeúntes dejando por ahora un balance de seis víctimas mortales y ocho heridos, algunos de ellos críticos. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

La policía de Nueva Gales del Sur dijo que las imágenes de las cámaras de videovigilancia del centro comercial mostraron que el atacante entró en el recinto alrededor de las 15:20 horas (7:20 horas de la mañana en la península ibérica) y «se enfrentó» a nueve personas mientras avanzaba, «causando daños». Según la policía, estas personas fueron elegidas al azar.

Aunque algunos testigos afirmaban que el hombre portaba un arma de fuego, solo llevaba un cuchillo de grandes dimensiones. Durante su paseo mortal por los pasillos del centro comercial, algunos clientes se enfrentaron a él, como uno que lo retuvo durante unos instantes en una escalera mecánica amenazándolo con un bolardo del local.

Una mujer y sus hijos salen del centro comercial de Sydney donde se produjo el ataque. AP

Mientras, se intentaba desalojar la gran superficie, y los empleados de algunas tiendas se afanaban en esconder en su interior a algunos clientes que no podían salir. Tanto la actuación de estos trabajadores como la del hombre del bolardo han sido calificadas por el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, como «heroicas».

El ataque se ha saldado con seis personas muertas (cinco mujeres y un hombre) y ocho heridas, algunas de ellas críticas, entre las que está un bebé de nueve meses cuya madre murió en el hospital tras producirse el ataque. El atacante ha ido ascendiendo plantas del centro comercial hasta llegar a la quinta.

En ese momento, una agente de policía de Nueva Gales del Sur que estaba sola pudo acercarse lo suficiente al agresor para darle el alto. El sospechoso se volvió hacia ella, y fue entonces cuando la agente disparó tres veces sobre él y lo neutralizó. Tras ello, la agente intentó reanimarlo sin éxito. El atacante fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Lugar de los hechos, precintado por la policía australiana. EFE

La agente es una inspectora de policía veterana que estaba realizando controles de rutina en establecimientos de hostelería cercanos. La agente ha pedido no ser identificada por el momento.

Por ahora no se sabe de él más del atacante que es un hombre de 40 años de edad, conocido por la policía pero del que no se cree que tenga relaciones con el terrorismo. De hecho, la policía descarta que se trate de un ataque motivado religiosa o políticamente y no habla de terrorismo. Los agentes creen que el hombre actuó completamente solo.

El comisario de la Policía Federal Australiana, Reece Kershaw, se ha negado a elucubrar sobre los motivos del ataque porque «es demasiado pronto para decirlo» y «en estos momentos, la especulación no contribuye a nada». Sin embargo, la comisaria de Policía Karen Webb ya ha avanzado que de acuerdo con la primera identificación, no albergaba «motivos ideológicos». «En otras palabras, lo que ha pasado no es un ataque terrorista«, ha zanjado Webb. La policía ha prometido una investigación «larga y precisa».

Además de las autoridades australianas, los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, han mostrado su consternación en redes sociales por lo ocurrido y han enviado sus condolencias. Hay que recordar que Australia sigue teniendo como jefe de Estado al rey Carlos III.