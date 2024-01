¿Y vos, qué letra sos? De la generación X al gen A

Siempre me pareció bastante arbitrario que se recortara a las personas por generaciones y se las nombrara con letras del alfabeto o términos igual de arbitrarios. Según este modo de pensar, todos los baby boomers (como se llama a quienes nacieron en los años 40s) abrazaron la reproducción y la familia patriarcal como proyecto. Al leer esto no puedo evitar pensar, ¿incluso los hippies y los contestatarios? ¿Y qué pasa en otros países si pensamos con estas categorías importadas de Estados Unidos?

Una siempre quiere sentirse única, supongo, aunque confieso que a mis veinte años no me disgustaba tanto ser parte de la Generación X. En la letra que marca de modo universal las incógnitas había algo de misterioso, de indefinido. Además contábamos con películas como La sociedad de los poetas muertos o The Breakfast Club que rompían con los encasillamientos que toda sociedad impone a los jóvenes. Y si no, siempre podíamos recurrir a algunas novelas, verdaderas biblias literarias de la apatía y el cinismo, que nos acompañaban en esa decisión unánime de no pronunciarnos que parecía habernos marcado a los que nacimos en los 70s.