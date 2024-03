Zamora en la reunión del Norte Grande: “En el 2001 no teníamos inflación y el país explotó”

El mandatario santiagueño encabezó la asamblea como presidente pro témpore del cuerpo.

En el marco de la reunión de gobernadores del Norte Grande, que se desarrolló en Salta, el gobernador Gerardo Zamora abordó distintos temas ante la consulta de la prensa. El mandatario santiagueño encabezó la reunión como presidente pro témpore del cuerpo.

También participaron del encuentro funcionarios nacionales, que escucharon el petitorio de los mandatarios. Zamora fue abordado por la prensa y pidió que se reactive la economía.

En ese marco, fue consultado si llegaron a un acuerdo por la falta de fondos de Nación. También si van a seguir reclamando por la vía administrativa o legal y si están teniendo problemas para pagar sueldos.

Zamora especificó cómo están afrontando esta situación y dijo que todos los temas fueron tratados en la reunión. “Hay reclamos, aparte son públicos, ha habido en busca del equilibrio fiscal muchos recortes y ajustes y las provincias somos quienes quizás estamos sufriendo gran parte de esto.

De estos recortes económicos que en el caso de la obra pública, y los demás temas , lo importante es que hemos sido escuchados. Hasta ahora no tenemos ninguna provincia planteado problemas de pago de sueldos, pero también estamos preocupados por el tema de la economía en general, porque se está produciendo una caída también en la recaudación nacional que se refleja en los impuestos coparticipables y sí, somos los más interesados en que el país se reactive, que el gobierno tenga éxito en la idea de que este ajuste va a servir próximamente para reactivar la economía, si no, no serviría de nada, estaríamos discutiendo sobre el ajuste mismo”, sentenció el gobernador de Santiago del Estero.

Por otra parte, dijo compartir con Nación el objetivo de bajar la inflación. “Hay que bajarla, pero cuidado -ya en el 2001 no teníamos inflación tampoco y el país explotó- o sea que hay que también reactivar la economía o que no se caiga demasiado. Hemos tenido también reclamos de Pymes, de comerciantes que están sufriendo las consecuencias de la caída de la economía. Así que para nosotros somos conscientes de la inmensa tarea y de la responsabilidad que tiene el Gobierno Nacional que hay que reconocer que recién comienza, o sea, que no podemos endilgar en tan poco tiempo todavía consecuencias, sino efectos”, añadió.

Finalmente pidió mirar la responsabilidad “que tenemos sobre nuestras espaldas los gobiernos provinciales y también los municipales que están sufriendo las consecuencias de esta caída de ingresos”. “Nosotros estamos permanentemente en contacto con la realidad quizás más urgente, y los problemas cotidianos y entre ellos lógicamente hay una preocupación de mucha gente que tiene miedo que los gobernadores o los intendentes no podamos pagar sueldos si esta situación continúa.

Por ahora lo que les decimos es que de esta reunión nos vamos con optimismo, porque nosotros creemos en el diálogo, y que la presencia del Ministro, que ha venido con importantes funcionarios, nos ha permitido explayarnos, porque si no, hubiera sido una reunión de asamblea de gobernadores nada más para emitir un documento de cosas que todos conocemos y vivimos. Así que yo considero no quedarnos con las partes negativas, sino pensar con esperanza cómo podemos superar todo esto”, puntualizó.