Zelenski le pidió a sus aliados más sistemas de defensa antiaérea ‘para salvar vidas’

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, volvió a pedir a sus aliados occidentales que suministren a Kiev más sistemas de defensa antiaérea para «salvar vidas», tras unos bombardeos rusos que dejaron al menos seis muertos.

Ataques nocturnos contra la ciudad portuaria de Odesa, a orillas del mar Negro, causaron cuatro muertos, entre ellos un niño de tres años, y la destrucción de un edificio de nueve pisos, según las autoridades ucranianas.

En la región de Jarkov, cerca de la frontera rusa, los bombardeos mataron a un hombre de 76 años, y en la zona de Jersón, en el sur, falleció otra persona, según funcionarios regionales.

«Rusia sigue atacando a los civiles», afirmó Zelenski en las redes sociales.

«Necesitamos más defensa antiaérea de nuestros aliados. Tenemos que reforzar el escudo aéreo ucraniano para proteger mejor a nuestro pueblo del terrorismo ruso», añadió.

«Más sistemas de defensa antiaérea y más misiles para los sistemas de defensa antiaérea salvarán vidas», abundó.

Tras dos años de guerra, el mandatario ucraniano instó estos últimos días a sus aliados occidentales a entregar la ayuda militar más rápidamente, sobre todo municiones, sistemas de defensa antiaérea y aviones de combate, informó la agencia de noticias AFP.

Ucrania sufre escasez de armamento para enfrentar una renovada ofensiva rusa y tuvo que racionar sus municiones.

Hace unos días, Zelenski se reunió en Albania con líderes balcánicos en medio de una gira que realiza por varios países para recibir respaldo y municiones.

El mandatario ucraniano pide, sobre todo, el desbloqueo de un paquete de ayuda estadounidense de 60.000 millones de dólares que está paralizado en la Cámara de Representantes (Cámara baja) por el opositor Partido Republicano.

En paralelo, Ucrania parece haber llevado a cabo un ataque nocturno con dron que alcanzó a un edificio residencial en San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia.

Las autoridades locales rusas señalaron que se había producido un «incidente», el término utilizado normalmente para presentar los ataques ucranianos, pero declararon que no hubo víctimas.

