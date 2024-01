China y EEUU reanudaron conversaciones para frenar el tráfico de fentanilo

China y Estados Unidos reanudaron este martes en Beijing sus conversaciones para frenar la producción de una serie de químicos usados para la producción de fentanilo, principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años.

Washington espera que China coopere en atacar a las empresas fabricantes de los precursores químicos del fentanilo y cortar el financiamiento para su comercialización.

El opioide sintético, varias veces más potente que la heroína, ha causado una epidemia de adicciones en Estados Unidos, con 100.000 muertes anuales por sobredosis hasta convertirse en la principal causa de deceso entre personas de 18 a 49 años, según las autoridades estadounidenses.

La delegación estadounidense en Beijing está encabezada por la asesora adjunta de Seguridad Interna, Jen Daskal, e incluye altos funcionarios de los departamentos de Estado, Tesoro, Interior y Justicia.

Tras ser recibida por el ministro chino de Seguridad Pública, Wang Xiaohong, Daskal destacó que «las drogas sintéticas están matando a muchos miles de personas», según un video del encuentro.

«Vine de Washington con una delegación de muy alto nivel que representa el enfoque de todo el Gobierno de Estados Unidos para abordar el desafío global que representan las drogas ilícitas», agregó.

«El presidente (Joe) Biden envió una delegación tan importante para enfatizar la importancia de este tema para el pueblo estadounidense», afirmó Daskal.

Fentanyl has impacted virtually every community in the United States and is the number one killer of Americans aged 18-49. We’ve built a coalition, now 140+ countries and organizations, to work together to tackle this problem. pic.twitter.com/ex0kw93K7u

— Department of State (@StateDept) January 28, 2024