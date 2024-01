Qué hay detrás del duelo entre Suar y Milei

El 2024 comenzó con sentimientos encontrados para el productor y actor Adrián Suar. Por un lado el inminente cierre tras casi 30 años de vida de su histórica productora Polka y el bajo rating de su canal El Trece que no repunta, y por otro el estreno de su nueva película “Jaque mate” con la cual vuelve al cine de acción luego de varias comedias.

Y dentro de ese camino obligado que significa dar entrevistas para difundir un nuevo film, Suar se encontró con el opositor más importante con el que puede enfrentarse cualquier ciudadano, nada menos que Javier Milei, el Presidente de la Nación. Claro, la coyuntura ayudaba, y mientras el actual director artístico de El trece se paseaba por los canales dando su opinión sobre la realidad argentina, en el Congreso se realizaba el debate por la redacción de una Ley Ómnibus que apuntaba a desfinanciar entre otros sectores, el suyo, el de la cultura.

El panorama era el más propicio y aprovechó para encender la mecha corta de la tolerancia presidencial para tirar dardos que serían rápidamente contestados y así ponerse a la par del primer mandatario. Tal vez no era su intención política ubicarse de la vereda opuesta al libertario, pero lo cierto es que Suar logró centralidad en un momento dífícil para su carrera.

Mesa servida. Entre su raid mediático, Suar estuvo invitado a la primera gala del año del programa “La noche de Mirtha”. En él, aprovechó cada una de las preguntas incisivas de la Chiqui para hacer fuego enemigo contra la Casa Rosada, como cuando le consultó sobre la Ley Ómnibus, a lo que respondió: “Espero que no salga, a esa ley le falta reflexión y debate. Se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada, como si sólo fuese un valor tangible desde lo económico”. Y agregó sin que nadie le repreguntara: “Personalmente, cuando escucho hablar de la cultura en términos económicos veo que es una mirada que entristece, empobrece”.

A esa altura de la noche, el programa ya parecía un mano a mano entre la conductora y el propio Suar. “Cuando informan cómo es el funcionamiento de todas esas instituciones, que lo expliquen bien, porque fomentar la cultura en este país es identidad. Y esa identidad la mostramos al mundo. El presupuesto para la cultura es del 0,2 por ciento, es muy poco”. Sobre el INCAA agregó: «En la industria del cine, está el director chico que cobra subsidio y que hace que gire la rueda y el grande. Si no hay directores independientes que se foguean con películas chicas, luego no hay directores para que filmen las grandes, las que representan al país en los festivales más importantes del mundo”.

Bajo este ir y venir de preguntas, respuestas, chicanas y acusaciones, el hashtag “mezasa” comenzó a ser tendencia. Y es ahí, cuando las redes sociales explotan, que aparece la figura de Javier Milei, quien cual Gran Hermano virtual, parece verlo todo. Así fue que comenzó a dar likes y a retuitear todos aquellos mensajes que atacaban a Suar. Uno de ellos fue el del abogado Nicolás Márquez, quien publicó una nota de la revista NOTICIAS donde se detallaba la mansión que el ex protagonista de “Poliladron” tenía en Punta del Este, cómo mostrando que el que se queja de la desfinanciación de la cultura es un multimillonario que no va a recibir más subsidios que paguen sus lujos. Igualmente no podía hacerse un contrapunto porque el programa “La noche de Mirtha” va grabado y todos los protagonistas de esa velada estaban en sus casas mientras el Presidente apuntaba al actor.

Cerrando la noche, Suar sacó displicentemente su as de la manga, como ese jugador que ya se sabe ganador pero igual agota sus recursos para noquear definitivamente a su adversario: “Alguna sensibilidad con el tema de la cultura Milei debe tener. Primero porque está en pareja con Fátima Flórez, que es una artista y segundo porque él mismo imitó a Leonardo Favio en televisión. Si Leonardo Favio no hubiese estado apoyado por la cultura cuando arrancó, no hubiese sido Leonardo Favio”. Y cerró: “El pueblo argentino pagó mucho más caro los errores de los economistas, que las obras de sus artistas”.

Contraataque. Terminado el programa, el jefe de Estado tuvo que esperar al lunes siguiente para contestar con su propia voz a las palabras de Suar. El medio elegido fue la radio, pero no Mitre (que pertenece al Grupo Clarín) como suele hacer para dar sus editoriales políticos, sino la Rock and Pop, en el programa de Ari Paluch, donde se expresó con énfasis: “No podés mentirle a la gente, él (por Suar) lo que está haciendo es la defensa de un privilegio. Ponés en una mesa a todos los que viven del privilegio, pero en esa mesa no están los desnutridos de la Argentina”. Y ante la insistencia de Paluch, concluyó: “Lo que pasa es que no hay plata, y si no hay plata, yo tengo que elegir si ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie pero le mantienen alto el nivel de vida a ciertos actores, o ponemos esa plata para darle de comer a la gente”.

Éxitos y fracasos, teatros llenos y programas anémicos de rating. Con Milei declarado su enemigo público número uno, Suar espera pasar el verano como sea. Después se verá cómo sigue todo en la vida de Suar después de esta revolución mediática que le hizo ganar adeptos pero también gran cantidad de haters.

Galería de imágenes





En esta Nota