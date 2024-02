Eduardo Valdés: «Francisco está convencido de que el Estado es el gran nivelador social»

Eduardo Valdés afirma que le preocupa el clima de violencia y las políticas implementadas por el gobierno: “Hay una serie de situaciones que están saliendo a la luz en estos días que le cambian la vida a las personas comunes, no a la casta” aeguró el Diputado Nacional en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Valdés es abogado, diplomático y político argentino, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 10 de diciembre de 2019. Además, se desempeñó como embajador de Argentina ante Ciudad del Vaticano entre 2014 y 2015 y fue miembro del Parlamento del Mercosur entre 2015 y 2019.

Alejandro Gomel: ¿Qué espera del discurso que dará mañana Javier Milei?

Yo tengo obligación de construir esperanza, por lo tanto espero que sea un discurso donde, en lugar de agraviar, nos convoque a la unidad nacional, a convivir fraternalmente en la Argentina, algo que merecemos, a no entorpecer la vida a la gente que es la principal damnificada de las políticas que está llevando.

Dice que podría eliminar a los beneficiarios de la moratoria jubilatoria que suelen ser mujeres que trabajaron toda su vida, no le han hecho los aportes y tienen derecho a tener salud vía PAMI y un haber jubilatorio.

Hay una serie de situaciones que están saliendo a la luz en estos días que le cambian la vida a las personas comunes, no a la casta. Están vaciando la Agencia Nacional de Discapacidad, acabo de firmar un proyecto en el que un Diputado pide que no se la vacíe porque en Argentina estamos en deuda con la angustia de los papás de personas con discapacidad. ¿Por qué tenemos que poner esas angustias en la vida de los ciudadanos? Yo no comparto eso y ojalá que el presidente venga en otro clima.

No me gusta que el discurso sea a la noche porque hay sectores que están convocando a un cacerolazo para repudiar algunas de las políticas y, a su vez, hay sectores de Milei que están convocando al Congreso. No me gusta ese clima que de violencia, me preocupa. Ojalá que no suceda nada, prefiero pensar que vamos a mejorar la convivencia política.

Cayó el índice de confianza en el gobierno de Javier Milei en febrero

AG: Ayer habló el Papa, defendió el rol del Estado y la justicia social, y muchos lo leyeron cómo una reacción a la declaración de Milei en la que aseguró que el Papa entendió sus medidas. ¿Cuál es su lectura al respecto?

Después de todo lo que Milei dijo sobre el Papa, el día anterior a la audiencia, el Papa lo buscó para que las cámaras tomaran el abrazo que se dieron. Después salieron versiones de que el Papa había avalado el plan económico. Pero, conociendo a Francisco, digo que él está convencido de que el Estado es el gran nivelador social. Desde que era Cardenal de Buenos Aires y luego Obispo en Roma, siempre tuvo esta prédica que ayer mandó por escrito y que también decidió grabarlo.

Es su palabra para con la Argentina porque se lo mandó al juez Gallardo que preside esta organización que se ha fundado al calor del Vaticano. Es el pensamiento crudo del Papa, no hay dudas ni interpretaciones, no es distinto del Francisco de hace 10 años.

El encuentro entre Milei y el Papa en la sede del Vaticano.

AG: ¿Cuál es su pensamiento sobre la posibilidad de que visite el país?

Yo me sentí frustrado cuando fui embajador en el Vaticano y no pude venir con él a Buenos Aires. Es una necesidad del pueblo argentino y de él para volver a su país. Yo espero que venga, mi sentimiento primario es que él venga, nos va a hacer bien a todos, y también a él.

Por más que pasen estas cosas, trabajaremos para que él venga. Hay una posibilidad, según él comentó, si es que la salud lo acompaña, y esperemos que pueda darse. El deseo es independiente al gobierno de turno, lo dije cuando gobernaba Cristina, lo dije cuando gobernaba Macri, cuando gobernaba Alberto y lo digo ahora que gobierna Milei. Me parece importantísimo que el Papa Francisco venga a la Argentina y recorra varias provincias del país. Nos va hacer muy bien ese espíritu que él genera.

ADP FM