El adiós repentino y «agotado por la rutina» de Leo Varadkar, el primer ministro irlandés conservador, abiertamente gay y origen indio

«Después de siete años en el cargo, ya no me siento la persona más adecuada para ese trabajo». Así ha dicho adiós el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar. Este miércoles anunció su dimisión al frente del Gobierno de coalición de Dublín y como líder del democristiano partido Fine Gael. Los políticos suelen dejar el poder a la fuerza (por una «patada» en las urnas o por el clamor ante un caso de corrupción), pero en este caso no ha sucedido ninguna de las dos cosas. ¿Qué lleva a un político de 45 años a dimitir?

En la República de Irlanda al jefe del Ejecutivo le dicen taoiseach y es equivalente al de primer ministro o presidente del Gobierno en otros países. Varadkar era el taoiseach desde diciembre de 2022, después de dos años como vice primer ministro en el Ejecutivo de coalición con los centristas del Fianna Fáil y el Partido Verde.

Conservador, gay y de origen indio

Fue católico, es conservador y abiertamente gay. Hijo de un padre indio y una madre católica, sus padres tomaron la decisión de criarlo en el catolicismo, fe que terminó abandonando. Su profesión, a la que ahora podría volver, es la de médico.

No soy un político medio indio, ni un médico político o un político gay para el caso»

El 18 de enero de 2015, día en que cumplía 36 años, hizo pública su homosexualidad en un programa de radio. «No es algo que me defina. No soy un político medio indio, ni un médico político o un político gay para el caso. Es solo parte de lo que soy, no me define, es parte de mi personaje, supongo».

Varadkar fue elegido diputado en 2007 y ya fue jefe de Gobierno entre 2017 y 2020. Recientemente, aseguró que dejaría la política al cumplir los 50 años, pero ha cambiado de idea y ha adelantado su marcha en cinco años.

«Ese momento es ahora… Así que dimito como presidente y líder del Fine Gael con efecto a partir de hoy y dimitiré como taoiseach tan pronto como mi sucesor pueda tomar posesión de ese cargo», declaró este miércoles desde la escalinata del edificio gubernamental de Dublín. «Tras considerarlo detenidamente y hacer un examen de conciencia, creo que un nuevo taoiseach y un nuevo líder estarán en mejores condiciones que yo», aseguró Varadkar.

Por qué ha dimitido

Leo Varadkar, cuando fue elegido primer ministro de Irlanda. EFE

Sus colegas del partido Fine Gael han descrito la dimisión de Varadkar como «un rayo caído del cielo», mientras que los ministros del Gobierno han declarado que se quedaron en «shock total» al conocer la noticia en la reunión semanal. Como escribe la analista Jennifer Bray en el Irish Times, «no hubo comentarios ominosos en la radio de posibles rivales en el liderazgo, ni susurros urgentes de un auténtico tirón de orejas, ni una crisis inmediata que amenazara con desbancarle en cualquier momento».

Los más cercanos hablan de un «hombre agotado por la rutina» que quería decidir cuándo salir

Estaba cansado. Tal vez sólo haya sido eso. Los más cercanos a Varadkar hablan de un «hombre agotado por la rutina» que quería decidir cuándo salir. Y de hecho, se ha sabido ahora, él ya sopesaba su marcha desde Navidad. Descartó irse antes del viaje del Día de San Patricio a la Casa Blanca o dejarlo para después de una posible derrota en las elecciones locales, porque habría iniciado un proceso público de lucha interna en su partido.

Dos referéndum perdidos

Seguramente Varadkar creyó que en marzo ganarían los dos referéndum encaminados a modernizar el concepto de familia y el papel de la mujer en la sociedad. Entonces sería buen momento para anunciar su salida. Pero, para sorpresa de todos, la propuesta del Ejecutivo fue rechazada.

Varadkar quería cambiar la Constitución irlandesa que en su artículo 41.2.1º dice que «el Estado reconoce que, al centrar su vida dentro de la casa, la mujer da al Estado un apoyo sin el cual no podría alcanzarse el bien común»; y el artículo 41.2.2º que reza que «el Estado trabajará, de ese modo, para asegurar que las madres no se vean obligadas por necesidad económica a tener que trabajar, en detrimento de sus obligaciones en el hogar».

Hasta principios de la década de 1970, era habitual que las mujeres irlandesas dejasen sus puestos de trabajo tras casarse, sobre todo en el sector público. Esa práctica desapareció hace tiempo, pero, según el Ejecutivo, la citada cláusula entorpece el avance de la lucha por la igualdad.

¿Una Irlanda más machista que sus gobernantes?

La inmensa mayoría del Parlamento irlandés respaldaba en principio la propuesta de reforma pero, para sorpresa de todos, resultó que Irlanda, burlando a las empresas de sondeos —que anunciaron un apoyo claro de los votantes—, rechazaba el cambio de su carta magna.

Se votó el pasado 8 de marzo y los resultados fueron definitivos el día 11. En el caso del artículo 41.2.1º el No se impuso con un 67,69% de los votos, mientras que en el del 41.2.2º el No logró un 73,93% de los sufragios. La participación fue baja, del 44%.

Leo Varadkar. ANNIKA HAAS / EU2017EE (CC)

A Varadkar le tocó reconocer que las dos propuestas habían sido «derrotadas de forma integral». Cuando pierdes un referéndum «así de duramente y por este margen» quiere decir que mucha gente «lo asumió erróneamente y evidentemente yo soy uno de ellos», dijo ya aquel día. El taoiseach añadió que lo ocurrido era «algo sobre lo que tendremos que reflexionar».

Los políticos somos seres humanos. Tenemos nuestras limitaciones. Lo damos todo hasta que no podemos más»

Parece que esa reflexión le ha llevado a Varadkar a dimitir. Ahora, al anunciarlo, ha dicho que era el momento adecuado; que no tenía nada más previsto; y que no había ninguna «razón real» detrás de su decisión. «Los políticos somos seres humanos. Tenemos nuestras limitaciones. Lo damos todo hasta que no podemos más y entonces tenemos que seguir adelante», dijo.

Las elecciones, en un año

La decisión de dejarlo todo ha cogido por sorpresa a gran parte de su grupo parlamentario. En cualquier caso, de acuerdo con la cadena pública RTE, las tres formaciones que gobiernan coaligadas no prevén que la dimisión de Varadkar provoque la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas, previstas en principio para 2025.

El partido de Varadkar elegirá ahora un nuevo líder y el Parlamento votará su candidatura a primer ministro el 9 de abril

El partido Fine Gael de Varadkar ha abierto este jueves las candidaturas para un nuevo liderazgo. Los resultados se anunciarán el 5 de abril. El Parlamento votará entonces a la persona que sucederá a Varadkar como primer ministro a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, el 9 de abril.

La casa de apuestas Paddy Power ha dado como claro favorito para relevar a Varadkar al ministro de Educación Superior, Simon Harris, de 37 años, que fue ministro de Sanidad durante la pandemia. Sea o no Harris tendrá 12 meses para remontar en las encuestas, que dsan como opción más votada al principal partido de la oposición, el Sinn Fein, antigua rama política del Ejército Republicano Irlandés.